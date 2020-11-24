طرح 64 وحدة بالمشروع القومي للإسكان بمدينة 6 أكتوبر غدا

تطرح محافظة الجيزة غدا، 64 وحدة سكنية بالمشروع القومي للإسكان في مدينة 6 أكتوبر، إذ يتم سداد مقدم جدية الحجز وقدره 5000 جنيه، بفروع بنك الإسكان والتعمير، في مناطق: "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس بمدينة 6 أكتوبر".

وتنقسم الوحدات على مرحلتين، 28 وحدة بالمرحلة الأولى، و36 وحدة بالمرحلة الثانية، بالمشروع القومي للإسكان بالمحافظة، في الفترة من 25/11/2020 وحتى 10/12/2020.

وترصد السطور التالية، نظام السداد وشروط الحجز، للحصول على وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة، وفقا لتصريحات مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

شروط الحجز

1- أن يكون المتقدم شخص طبيعي مصرى الجنسية ولا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد على 50 عامًا في تاريخ بداية الإعلان.

2- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية بالمشروع.

3- ألا يكون سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، وحدة سكنية أو قطعة أرض أيا كان نوعها بالمدن والمحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو التي آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

4- ألا يكون للمتقدم أو للأسرة (الزوج – الزوجة – الأولاد القصر)، استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية.

5- أن يكون المتقدم من أبناء محافظة الجيزة أو المقيمين أو العاملين بها.

6- لا يزيد صافي الدخل السنوي للمتقدم من مصادر دخله على 68400 للأسرة سنويا ما يعادل 5700 جنيه شهريًا، وللأعزب عن 50400 جنيه سنويًا ما يعادل 4200 جنيه شهريًا.

7- الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل حال رغبة المتقدم الحصول على تمويل عقاري هو 1300 جنيه.

نظام السداد

1- سداد 5 آلاف جنيه عند الحجز بفروع بنك الإسكان والتعمير، في "الهرم، المانسترلي، المنيل، المحور، الحي السادس" بمدينة 6 أكتوبر.

2- السداد نقدًا أو بالتقسيط (قيمة الوحدة للمرحلة الأولى والثانية تتراوح من 119720 جنيهًا إلى 131470 جنيهًا.

3- التخصيص عن طريق قرعة علنية يدوية.

4- إخطار من تنطبق عليهم الشروط بموعد وإجراء القرعة العلنية.