بدء التصويت لليوم الثاني في جولة الإعادة لانتخابات النواب بمطروح

فتحت منذ قليل 165 لجنة أبوابها أمام الناخبين في انتخابات مجلس النواب بدائرتي مطروح الأولى، ومقرها قسم شرطة مطروح، وتضم مراكز ومدن السلوم وبراني والنجيلة ومرسى مطروح، والأخرى ومقرها قسم شرطة الحمام، وتضم العلمين والضبعة والحمام وسيوة.

وانتظمت جميع اللجان الانتخابية، اليوم، في العمل مع بداية الساعة الأولى، في اليوم الثاني للعملية الانتخابية بنطاق المحافظة.

ويتنافس في دائرة مطروح الأولى المرشحان جمال الشورى، رمز القلم، وياسين أبوصالح، رمز الكتاب، مرشحي حزب مستقبل وطن، بعد حصولهما على أعلى أصوات الدائرة خلال الجولة الأولى، متفوقين على المرشحين المستقلين والأحزاب المنافسة، بينما يتنافس في دائرة الحمام فتحي المغواري، رمز الكتاب، ورزق جالي، رمز القلم من حزب مستقبل وطن، في جولة حاسمة، تشهد منافسه قوية بين المرشحين.

وانطلق مارثون الانتخابات في مطروح بجولة الإعادة، ضمن محافظات المرحلة الأولى، في انتخابات مجلس النواب، التي بدأت أمس، وتستمر على مدار يومين.

وتكثف مراكز ومدن المحافظة الثمانية بشكل مستمر أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة، بإجمالي 139 مركزا انتخابيا، و165 لجنة فرعية، بإجمالي 301763 ناخبا، مقيدين بالجداول الانتخابية في المحافظة.