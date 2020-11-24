محافظ البحيرة: انتظام العمل بجميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانا ببدء فعاليات اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك في أثناء ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، من داخل مجمع دمنهور الثقافي، المنوط بها متابعة عملية سير الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة البحيرة الـ9، والتدخل حال وجود أي مشكلة تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى توافد عشرات من المواطنين على لجان الانتخابات، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، على عكس ما شهده اليوم الأول للانتخابات، أمس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل، والتجاوب في أي موقف.

جاء ذلك خلال متابعته العملية الانتخابية، ورئاسته غرفة العمليات الرئيسية بحضور اللواء ياسر سمير علي، قائد الفرقة العاشرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير المساعد، واللواء أ. ح عبد الحميد عفيفي، إدارة المتاحف العسكرية، والعقيد أحمد فوزي، قائد مركز عمليات المنطقة الشمالية، والعقيد شريف عبدالباري، المستشار العسكري، وممثلي جميع الجهات المعنية.

وتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس، مع جميع اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة كافة، وأشاد "آمنة" بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين المقرات واللجان الانتخابية، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتسعى لتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية.

وأشار "آمنة" إلى تجهيز 653 مركزا انتخابيا، يضم 1296 لجنة فرعية بعدد 9 دوائر انتخابية، لاستقبال 4 مليون و12 ألفا و338 ناخبا.

جدير بالذكر أنه تم المرور على اللجان العامة كافة، والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتوزيع المظاريف استعدادا للعملية الانتخابية، مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين المقرات الانتخابية.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، إذ عقمت جميع اللجان، تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة، مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.