صور.. إقبال كبير من الناخبين في لجنة المعهد الديني بمطروح

شهدت لجنة المعهد الديني بمدينة مرسى مطروح، في اليوم الثاني للانتخابات، إقبالا كبيرا من الناخبين، الذين تجمعوا أمام اللجنة، وحرصوا على المشاركة في العملية الإنتخابية.

وظهرت المرأة والشباب في المشهد الانتخابي في مطروح بقوة، مع بداية الساعات الأولى من الانتخابات، خلال جولة الإعادة في دائرة مطروح الأولى، ومقرها قسم شرطة مطروح، وتضم مراكز ومدن السلوم وبراني والنجيلة، بالإضافة إلى مدينة مرسى مطروح العاصمة.

وانطلق مارثون الانتخابات في مطروح بجولة الإعادة، ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي بدأت أمس، وتستمر على مدار يومين.

وتكثف مراكز ومدن المحافظة الثمانية بشكل مستمر أعمال تطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان على مستوى المحافظة بإجمالى 139 مركزا انتخابيا، و165 لجنه فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة، بإجمالي 301763 ناخبا، مقيدين بالجداول الانتخابية في المحافظة.