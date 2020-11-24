السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي في ثاني أيام الإعادة ببني سويف

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي لليوم الثاني على التوالي، في مسقط رأس المرشحين الـ16 على المقاعد الفردية في محافظة بني سويف، وذلك بتواجدهن الكثيف أمام المقرات الانتخابية، وإقبالهن على المشاركة منذ فتح اللجان، وانتظامها في العمل منذ التاسعة صباحا.

وشهدت المقرات الانتخابية في محافظة بني سويف، تواجد للكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مظلات ومقاعد انتظار، تحسبا لأي تغيرات جوية.

وفتحت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف البالغ عددها 692 لجنة انتخابية داخل 481 مقر انتخابي، أبوابها امام الناخبين في 4 دوائر انتخابية، في التاسعة من صباح اليوم، عقب وصول القضاة إلى لجانهم، وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة.

وشددت قوات الشرطة المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية على اجراءات التباعد الإجتماعي في دخول الناخبين، مع إلزامهم بإرتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس 16 مرشحا على المقاعد الفردية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في 4 دوائر، على 8 مقاعد خصصت للمحافظة بالنظام الفردي.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليونا و883 ألفا و354 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت، في 481 مركزا، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.