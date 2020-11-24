الإسكان توضح موقف المتقدم إذا أخطأ في ملء استمارة حجز وحدة سكنية

تخوف شديد يشعر به عدد من المواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية من ضمن الوحدات التى تطرحها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من الوقوع في أخطاء عند ملىء إستمارة حجز الوحدة السكنية، إلا أن كراسة شروط الحجز ورد بها نص واضح، يرفع مخاوف الحاجزين في هذا الشأن، ويحدد موقف الصندوق في هذه الحالة.

إذ نصت كراسة شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي، ضمن الطرح الجديد لعام 2020، في بنادها رقم 6 بشأن الضوابط العامة على "ضرورة التأكد من دقة البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة السكنية والبيانات المسجلة بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية على موقع الإلكتروني".

وفي حالة وجود أي تضارب أو تعارض بين البيانات المحررة والمسجلة يتم التعامل والتصديق على البيانات المحررة باستمارة حجز الوحدة، مع العلم بأنه لن يعتد بأي من البيات المحررة أو المسجلة إلا في حالة وجود المستند الدال على ذلك، وذلك وفقا لكراسة الشروط.

وذلك وفقا لتصريحات الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، مي عبد الحميد.

شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعي:

1- أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.

2- ألا يقل سنه عن 21 عامًا ولا يزيد عن 50 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان.

3- يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيه.

4- أن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 72 ألف جنيه سنويًا للأسرة، بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريًا، و54 ألفًا سنويًا للأعزب، بما يعادل 4500 جنيه شهريًا.

5- لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

6- لا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) أيا كان نوعها بالمدن الجديدة، أو المحافظات سواء كانت في حوزته، أو تنازل عنها للغير، أو بالشراكة مع آخرين، أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

7- ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعمًا للحصول على وحدة سكنية، أو مالكًا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

8- أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملًا، أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة، على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها.

9- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

10- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وفقا لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.