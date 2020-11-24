الضبعاوي يشيد بخدمات مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر بطيبة شمال الأقصر، زيارة النائب محمد عبد العليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الأقصر، لمتابعة العمل والتطورات داخل المستشفى والإنشاءات الجديدة، إلى جانب تقديم الدعم لصالح مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى.

وقدم قيادات المستشفى عقب استقبال عضو مجلس الشيوخ، شرح وافٍ لسلسلة نجاحات المستشفى في خدمة عشرات الآلاف من مرضى السرطان في أقسام العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي وغرف العمليات والأشعة ومعمل الباثولوجي وبنك الدم ومقر مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال الجديدة.

وقال الضبعاوي، إنّ المستشفى صرح طبي عظيم بصعيد مصر، وساعد على ذلك ضمه لنخبة كبيرة من طاقم أطباء واستشاريين وتمريض على أعلى مستوى، بذلوا جهدًا ضخمًا في رحلة العلاج بنوعيه كيماوي وإشعاعي، إلى جانب دور المعامل المختلفة.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بدور قيادات المستشفى لتقديم خدمات طبية مميزة والوصول إلى سلسلة النجاحات والتجهيزات في أقسام المستشفى المختلفة، مؤكدا دعمه الكامل لهم وللمستشفى واستعداده التام لتوفير الاحتياجات والأدوات المطلوبة، واعدا أهالي الأقصر بمزيد من تقديم الخدمات لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أنّ إدارة المستشفى تهتم بزيارات القيادات والمسؤولين والنواب والمرشحين وغيرهم، للمساهمة المجتمعية في تقديم أفضل دعم لصالح مسيرة المستشفى في خدمة مرضى السرطان بالصعيد من الكبار والأطفال، موضحا أنّ الزيارات تتطلب الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة من تعقيم وقياس درجة الحرارة وعددا من الإجراءات الأخرى التي تحفظ سلامة الجميع.