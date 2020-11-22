الصياغات النهائية المنظمة لحضور وغياب أعضاء الشيوخ

انتهت اللجنة المعنية بإعداد لائحة مجلس الشيوخ، من الصياغات النهائية للائحة والتى تتضمن 293 مادة.

وتنشر "الوطن "الصياغات النهائية للمادتين المنظمتين لحضور الأعضاء وغيابهم بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي انتهت إليها لجنة إعداد اللائحة، والمتوقع مناقشتها خلال الجلسة العامة للمجلس المزمع عقدها في 29 نوفمبر المقبل برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وشملت المادة 231، أنَّه يجب على العضو الانتظام في حضور اجتماعات المجلس ولجانه ويجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

وأكّدت المادة أنَّه لا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من 3 أيام جلسات في الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من رئيس المجلس لأسباب تبرر ذلك، ويخطر المجلس في أول جلسة.

وتضمنت المادة 232، أنَّه إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضي المدة المرخص له فيها اعتبر متغيبًا دون إذن و يسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب دون الاخلال بمسؤوليته البرلمانية.

وتضمنت المادة 233، أنَّه يجب على العضو الذي يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس في أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن في ذلك من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

وتضمنت المادة 234، أنَّه لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بإذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره.

ولا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة، ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التي يعمل بها ولا يجوز للعضو الاتصال بأي جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابي من رئيس المجلس.