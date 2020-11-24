فلاح بالمنيا: "لو عرف الشباب معنى وطن مستقر لموتوا أنفسهم أمام اللجان"

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا، منذ الصباح، تواجدا كبيرا لكبار السن، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة، بانتخابات مجلس النواب.

من جهته، قال عبدالحكيم مهني، فلاح من قرية زهرة: "من أجل الوطن لازم أدي صوتي"، مؤكدا: "جئت بحثا عن مستقبل أفضل لأبنائي، ولم أطلع علي برامج المرشحين، لأنني لا أجيد القرءاه والكتابة، لكن الهدف أن تمضي البلاد في طريقها الصحيح"، مضيفا: "وألفت نظر الجميع إلي أننا كفلاحون نراعي مستقبل أبنائنا والأجيال القادمة، أما نحن فلن نعيش أكثر مما عشناه".

وقال رمضان خاطر، فلاح، إن المشاركة بالانتخابات واجب وطني مقدس، مؤكدا أنه لا يوجد أي مبرر لامتناع أحد عن المشاركة، مشيرا إلى أنه رغم أن الفلاحين يشقون من أجل توفير لقمة العيش لأبنائهم، ولا يتركون حقولهم ومواشيهم، إلا أنهم يتوجهون إلى صناديق الاقتراع، ويقفون لساعات بالصفوف للإدلاء بأصواتهم، وتجدهم يبتسمون.

وأضاف "خاطر": "ألوم على الشباب لعدم مشاركتهم بكثرة، لذا أقنعت 3 من أبنائي لهم حق التصويت بأن يذهبوا إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم، وقلت لهم أختاروا من تشاؤون المهم البلد تمشي وتطلع لقدام".

وتابع رمضان خاطر: "لو يعرف الشباب معنى وطن مستقر بدون خلافات أو نزاعات، لموتوا أنفسهم أمام اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم"، مؤكدا أن الفلاح المصري يفهم سياسة ويعي أمور وقدرات بلاده أكثر من المتعلمين، مدللا على ذلك بنسبة مشاركتهم المرتفعة بقرى زهرة والبرجاية وصفط اللبن، والروضة وأبو حنس والمحرص ونزلة عبيد وتله وغيرها الكثير.

وأشار "خاطر" إلى أن معظم سكان المحافظة من الفلاحين الغلابة يدركون أن مصر تتجه نحو التقدم والرقي، لذلك يدفعون بأبنائهم وزوجاتهم للمشاركة بالانتخابات، بحثا عن مستقبل أفضل لهم وأسرهم.

وتجرى انتخابات الإعادة في محافظة المنيا، في 474 مركزا انتخابيا، و1021 لجنة فرعية على مستوي المحافظة؛ إذ تستقبل 3 ملايين و236 ألف ناخبا، للإدلاء بأصواتهم بجميع مراكز المحافظة، من خلال 5 لجان عامة، يتنافس فيها 30 مرشحا على 15 مقعدا.