محافظ قنا: إيقاف رئيس قسم الطرق بإدارة نجع حمادي عن العمل 3 أشهر

قرر اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إيقاف رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي، وفني تنظيم بالوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي، عن العمل 3 أشهر، وإخطار المحكمة التأديبية؛ لمخالفتهم القانون والتعليمات، طبقا لما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات محل التحقيق.

وأوضح المحافظ أن رئيس قسم الطرق بإدارة طرق نجع حمادي، انتهك قانون الطرق العامة، ولم يحرر محاضر للمخالفات الواقعة من عدد من المواطنين على الطريق العام بالمخالفة للقانون.

بينما لم يتخذ فني تنظيم الوحدة المحلية لقرية الرحمانية قبلي الإجراءات القانونية حيال بعض هذه المخالفات، وتأخر في اتخاذها حيال البعض الآخر.

وشدد "الداودي" على اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال أي مخالفات وإحالتها للجهات المختصة، والضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين، مشيرا إلى أن المحافظة تتعاون مع الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد المالي والإداري، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء في هذا الشأن، والقضاء على الفساد بكل أنواعه، مؤكدا أنه لا تهاون في ذلك مع أي مسؤول.

وكان محافظ قنا افتتح مركز خدمة المواطنين المطور لتقديم الخدمات التموينية ببندر نجع حمادي، وهو ثاني مركز يفتتح بعد مركز قرية العسيرات بمركز فرشوط، تنفيذا لخطة وزارة التموين بتطوير مكاتب التموين، وتحويلها لمراكز خدمة متميزة لخدمة المواطنين، والتسهيل عليهم.

وأكد اللواء أشرف الداودي، أن المراكز التكنولوجية تعد طفرة في تطوير منظومة الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين؛ إذ يتم إنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة.

وتقدم المراكز خدمات "بدل فاقد وتالف، وإصدار فصل اجتماعي، وإضافة الزوجة، وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى، والخصم، والإلغاء، والتظلمات"، في إطار تسهيل خدمات استخراج البطاقات التموينية، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المواطنين.