مُسنة لـ محافظ البحيرة: "أنا نازلة الانتخابات علشان استقرار البلد"

طلبت سيدة مسنة في أثناء إدلائها بصوتها في إحدى لجان مدينة دمياط بمحافظة البحيرة، رؤية المحافظ اللواء هشام آمنة، قائلة: "أنا عاوزة أشوف البيه المحافظ وأوصله رسالة مهمة".

واستجاب للسيدة فرد الأمن الذي يدفع الكرسي بها، لتسهيل الإدلاء بصوتها داخل لجنتها الانتخابية، وفور مشاهدة اللواء هشام آمنة، قالت له: "أنا نازلة علشان مصر مش علشان حد معين، لإني فاهمة وعارفة إن الانتخابات بتدعم الاستقرار في البلد، وعلى فكرة أنا مش جاهلة، وعاوزة أقول للناس إللي بتقول الناس العواجيز هما اللي بينتخبوا، إن مصر محتاجة الكبير قبل الصغير، ولما تبقوا في سننا هتعرفوا قيمة بلدكم".

وأضافت السيدة: "ليس من الضروري الالتفات لكل كلام المشككين في قدرات مصر وإمكانيات قياداتها، لأن بلدنا أكبر منهم ومن أي أشخاص آخرين"، وتوجهت بيدها للسماء داعية لمصر وقياداتها وشعبها، بأن يحفظهم الله بحفظه، ويرد كيد الأعداء.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانا ببدء فعاليات اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك في أثناء ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، من داخل مجمع دمنهور الثقافي، المنوط بها متابعة عملية سير الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة البحيرة الـ9، والتدخل حال وجود أي مشكلة تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى توافد عشرات من المواطنين على لجان الانتخابات، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، على عكس ما شهده اليوم الأول للانتخابات، أمس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل، والتجاوب في أي موقف.