اعتذار قاضية عن الانتخابات لتعرضها لوعكة صحية وآخر لوفاة أقاربه بالإسكندرية

أكد المستشار محمد المشد، رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات بالإسكندرية، اليوم، اعتذار قاضٍ بسبب وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى، وقاضية بسبب إصابتها بوعكة صحية مفاجئة، في اليوم الثاني لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

واضاف "المشد" في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه جرى استبدال القاضيين على الفور بآخرين من الاحتياطي، البالغ عددهم 50 قاضيا.

وأوضح رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الإسكندرية، أنه سيجرى البدء في فرز الأصوات باللجان الفرعية عقب انتهاء عملية التصويت، وإعلان النتائج باللجان الخمس العامة.

وأكد المستشار محمد المشد أن عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب تسير بشكل طبيعي، ودون أي معوقات، لافتا إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى أو ملاحظات من القضاة المشرفين على الانتخابات أو الناخبين باللجان كافة، على مستوى المحافظة.

وفتحت اللجان الانتخابية في الإسكندرية، وعددها 1083 لجنة فرعية، أبوابها في تمام التاسعة صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، لبدء عملية التصويت في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

وتتوزع اللجان الفرعية بـ331 مقرا انتخابيا على مستوى دوائر الإعادة بالإسكندرية، لاستقبال من يحق لهم التصويت في الانتخابات، وعددهم 3 ملايين و813 ألفا و72 ناخبا.

ويتنافس 26 مرشحا في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب بالإسكندرية، على 13 مقعدا فرديا بـ5 دوائر بالنظام الفردي، هي "الدخيلة، المنتزه، سيدي جابر، محرم بك، الرمل".

وشهدت مقار ولجان الانتخابات بمختلف دوائر الإسكندرية تعزيزات أمنية، إلى جانب إجراءات وقائية واحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخصصت محافظة الإسكندرية أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، فضلا عن كراسي متحركة ومظلات للوقاية من الشمس والأمطار أمام المقار واللجان الانتخابية.