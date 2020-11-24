القصة الكاملة لمقتل شاب على يد مسجل جنائي بدمياط

" عايزين حق محمد نبيل لازم القصاص من القاتل.. حق ابننا مش هيضيع.. المجرم لم يكن صديقه ومحمد كان دائما يعطف عليه بس هو غدر به وقتله" بتلك الكلمات بدأ أهل المجني عليه "محمد نبيل" حديثهم للمطالبة بالقصاص من القاتل .

بداية الواقعة يرويها "زكريا أبو سمرة" 38 عامًا، خال المجني عليه، مشيرا إلى أن "محمد نبيل" 19 عامًا، ابن شقيقته كان يعمل نجارا بعد حصوله على مؤهل متوسط لافتا إلى أن القاتل دائما ما كان يستدين المال من شباب البلدة وهناك من كانوا يعطفون عليه ومن بينهم ابن شقيقته الذي راح غدرا على يديه.

"محمد وزملاؤه كانوا يعطفون على القاتل معتز وحيد عيسى، 24 عامًا، ويعطونه المال حيث إن المتهم له معلومات جنائية سابقة، وليلة الحادث كان محمد في فرح وطلب القاتل منه 50 جنيها سلف وعقب عودته من الفرح قال لأصدقائه أنا رايح اقابل معتز هاعطيه فلوس" قالها خال الضحية.

وتابع: "لم يعد محمد للمنزل وكنا في حيرة نظرا لأنه لم يتأخر يوما ما عن العودة للمنزل ثم فوجئنا في صباح اليوم التالي بجثمانه ملقى على الطريق الترابي بالسيالة حيث أبلغ مواطن مركز شرطة دمياط التي تحركت على الفور للتحقيق في ظروف وملابسات الحادث".

وفقا لـ"أبوسمرة" قام القاتل بسرقة هاتفي محمول ومبلغ 1700 جنيه كانت بحوزة"محمد" ودراجة بخارية كان يستقلها، وعليه قامت قوات الشرطة بالبحث على القاتل وإلقاء القبض عليه.

وقال أحمد حماد، أحد أقارب القتيل، إن "محمد" لم يكن صديق القتيل بل ذهب إلى القاتل ليعطيه 50 جنيها بناء على طلبه منه حيث كان يعطف عليه، كون القاتل عاطلا و يمارس أعمال البلطجة والسرقة على حد قوله، وعقب إعطائه المبلغ غدر به وقام بقتله بضربه بشاكوش على رأسه.

كان بلاغ ورد لمركز شرطة دمياط بالعثور على جثة مجهولة بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط وتوصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه (نجار - مقيم بدائرة المركز ) وأن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيلياً بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله مع المجنى عليه بإحدى ورش الموبيليا ونظراً لعلمه بامتلاكه دراجة نارية عقد العزم على التخلص منه وسرقة الدراجة وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجه ولقائه بمكان العثور واستقل الدراجة برفقته وعقب ذلك تعدى عليه بالضرب بآلة حادة واستولى على ( الدراجة النارية، 2 هاتف محمول، مبلغ مالى ) وقام ببيع الدراجة النارية، وبإرشاده جرى ضبط (الهاتفين المحمولين"خاصين بالمجنى عليه" ، الأداة المستخدمة) وكذلك الدراجة النارية المستولى عليها لدى عميلين له (سيئي النية ) ومبلغ مالى "من متحصلات بيعها".