بسمة وهبة لـ خطيبة أحمد سعد: "لما نشوف هيحصل إيه معاها في الطحال"

شوقت الإعلامية بسمة وهبة جمهورها بصورة جديدة تجمع بينها وبين أحمد سعد وخطيبته، عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت "وهبة" علي الصورة قائلة، :"إيه رأيكم؟ يا ترى حيكون في شيخ حارة جديد؟ يا ترى الاجتماع ده اتفاق على حلقة".

ومازحت جمهورها، قائلة: "ولا ننتظر لما نشوف خطيبة أحمد حيحصل معاها ايه في الطحال؟"، في إشارة منها إلى الفنانة سمية الخشاب التي أعلنت منذ فترة أنها استئصلت الطحال بسبب طليقها أحمد سعد.

بينما تعرضت المذيعة بسمة وهبة لموقف حرج خلال تواجدها بأحد الندوات، بعدما سُكب على فستانها خليط من عصير الفراولة والمانجا.

ونشرت بسمة وهبة، فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وهى تستعرض الحال المزري الذي أصبح عليه فستانها وحذاءها بعدما سُكب عليه عصير الفراولة والمانجا، معلقة بقولها: "ممكن حد يقولي ايه ده؟".

وقالت بسمة وهبة، في الفيديو ردًا على قول أحدهم أنها تعرضت للحسد: "الحمد لله جت في الفستان مش فيا".

وكانت بسمة وهبة، عانت مؤخرًا من نزيف حاد بالمعدة، تطلب سفرها إلى لندن فترة طويلة لتلقي العلاج.

وباعتبارها متعافية من مرض سرطان الثدي، أعلنت بسمة وهبة، عن أنها بصدد تجهيز مبادرة لمصابات مرض سرطان الثدي في دولة الإمارات الشقيقة، مع وفاء خليفة الكاتبة السعودية، سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، وسوف تحكي فيه بداية إصابتها بمرض سرطان الثدي وكيف تغلبت واجتازت هذا المرض اللعين، مشيرة إلى أنها لا تخجل من مرضها، بل واجهته بقوة وشراسة أكثر منه.

ووصفت بسمة وهبة نفسها بالمرأة الحديدية؛ لمواجهتها مرض السرطان، كما يواجه الجندي العدو في الحرب.