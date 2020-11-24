"الوطنية للإعلام" تكشف استعدادها لنهائي الأهلي والزمالك: "حياد وتوازن"

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، جميع استعداداتها لإذاعة مباراة نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بين فريقي الأهلي والزمالك.

وجهّزت الهيئة الوطنية للإعلام، كل ما يخص الدعم الفني والتقني من كاميرات وسيارات البث وأطقم عمل نقل المباراة.

وأكد حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في تصريحات صحفية، أهمية نقل المباراة بشكل متميز يليق وأهمية هذا الحدث الرياضي الكبير.

وشدد على ضرورة أن يلتزم الجميع بتناول المباراة بشكل حيادي ومتوازن لإمتاع المشاهدين بصورة متميزة وحضارية تسعد جمهور الناديين الكبيرين ومحبي وعشاق كرة القدم المصرية وتجنب كافة أشكال التعصب الرياضي لأن الفائز من الفريقين في النهاية سيحمل علم مصر وستكون البطولة مصرية.

تُبث المباراة أرضيًا على قناة أون تايم سبورت فى الساعه التاسعة مساء الجمعة القادم.

وفي شهر يوليو الماضي، توجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بكلمة للإعلاميين بمناسبة إنطلاق البث التليفزيوني بمصر قبل 60 عام، وقال زين خلال كلمته: "أتوجه بخالص التهنئة لجميع أبناء الهيئة الوطنية للإعلام زملاء العمل بمناسبة الذكرى الستين لانطلاق البث التليفزيوني في مصر حيث كانت الانطلاقة للتليفزيون العربي في يوليو عام 1960 عندما افتتحه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومنذ انطلاقه يصنع إعلام تنويري توعوي بمهنية ومصداقية وحرفية".

وأضاف: "ستون عاماً من الإبداع والتميز والتألق، ومنذ انطلاقه وعمالقة ورموز الإعلام الوطني يرسخون قيم وتقاليد المجتمع المصري الأصيل ينشرون الوعي والثقافة والتنوير بين أطياف المجتمع يسهمون في بناء الشخصية المصرية الأصيلة من حب الأوطان وغرس الانتماء والعطاء للوطن، فهو بحق الجيل الذهبي للإعلام المصري وجيل بعد جيل يحقق التليفزيون المصري نجاحات كبيرة بعطائهم اللا محدود ويمتد العطاء ليصنع نجاحات كبيرة في القنوات الخاصة المصرية والعربية بخبراتهم وكفاءتهم المعهودة".