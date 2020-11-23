خطوات التقديم لبرنامج معاش تكافل وكرامة

تحرص الحكومة المصرية على دعم الأسر المصرية التي تعاني من ظروف اقتصادية صعبة، وأطلقت رئاسة الوزراء ووزارة التضامن برنامج معاش تكافل وكرامة، وهو برنامج التحويلات النقدية المشروطة، الذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

ترصد "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، خطوة بخطوة، كيفية التقديم للحصول على برنامج تكافل وكرامة، وشروط الحصول على هذا المعاش، والفئات المستحقة..

الفئات المستحقة لمعاش تكافل وكرامة

الأسرة.

الطفل.

المرأة.

ذوي الإعاقة.

المسنون.

الشباب.

شروط الحصول على معاش تكافل أو كرامة

ألا يكون المتقدم "الزوج أو الزوجة أو المسن أو من ذوي الإعاقة" يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه.

الأسرة المتقدمة لبرنامج "تكافل" يجب أن يكون لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، على أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

تقديم المستندات الداعمة واللازمة للتقدم، مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وصور شهادات ميلاد، وصور وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية، تبيّن درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أو غيرها من الوثائق المطلوبة.

أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج "كرامة" من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل، أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي، أو من الأيتام الذي لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية أو أبعد من ذلك.

عدم وجود أي من موانع الصرف الآتية:

ملكية أرض زراعية (نصف فدان فأكثر).

إيجار أرض زراعية (فدان فأكثر).

ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن.

ملكية محل تجاري أو أكثر (مسجله أو غير مسجلة).

ملكية رؤوس مواشي للتجارة (ثلاثة أو أكثر).

العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (باشتراك تأميني).

ـ العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي (دون اشتراك تأميني) بدخل شهري يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من 4 أفراد.

إجراءات الاشتراك ببرنامج التكافل والكرامة

التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة.

صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 عاما.

صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجلا عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيا.

كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

صورة شهادة وفاة الزوج أو الزوجة للأرامل.

صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

صورة إقرار الوصاية للأيتام.

صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو الأم.