عضو بتنسيقية الأحزاب: الإقبال شديد على لجان إعادة النواب

قال محمود القط، عضو بتنسيقية شباب الأحزاب وعضو مجلس الشيوخ، إنّه جار متابعة جولات الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 في 13 محافظة، من قبل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرا إلى أنّ هناك محافظات بها دائرة واحدة، ومحافظات أخرى متعددة الدوائر: "المحافظات التي بها قبلية وعائلات وعصب ومحافظات الصعيد".

وأضاف القط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أنّ الإقبال شديد على اللجان من الساعة التاسعة صباحا، لإحساس المواطنين بالمسؤولية، كما يحرص كبار السن أيضا على الإدلاء بأصواتهم والتعبير عن رأيهم، ما يجعلهم يشعرون بوجودهم في الحياة وإحساسهم بعمل شيء له قيمة، لذلك فهم مقبلين على الانتخابات.

ولفت إلى أنّ الـ5 سنوات الأولى للبرلمان أوشكت على الانتهاء: "الناس شافت إن في نائب موجود، لو مقتنعين إنه عمل مجهود واشتغل وخدم البلد والدايرة 5 سنين فعاوزينه يكمل، أو عاوزين يغيروه، وبيكون عندهم إحساس إن صوتهم له أهمية كبيرة جدا، وإنهم لو كسلوا أو تخاذلوا هيضيع حق كبير".

وأكد أنّ محافظات الصعيد شهدت إقبالا شديدا على جميع اللجان والمراكز الانتخابية، والبحيرة، عكس المعتاد في اليوم الأول، كان هناك إقبال شديد للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي، مشيرا إلى أنّ إجراء إعادة للانتخابات يؤكد وجود تنافس عال بين المرشحين.