إعدام 308 كيلو أغذية فاسدة في البحر الأحمر

أجرت مديرية الصحة في محافظة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، حملات تفتيشية على الأسواق ومنافذ تداول الأغذية بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ الإقليم.

وشنت لجنة مكونة من نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وأحمد توغان مدير إدارة مراقبة الأغذية، وبالاشتراك مع مراقبي الأغذية بالإدارات الصحية، حملات مكثفة للمرور على منافذ بيع وتداول الأغذية بجميع مدن المحافظة.

وجرى المرور على 89 منشأة من أماكن بيع وتداول الأغذية، حيث جرى إعدام 308 كيلو أغذيه متنوعة و5 لتر عصائر لتغير في الخواص الطبيعية وسحب 68عينة لتحليلها والتأكد من سلامتها.

وجرى تحرير 51 محضرا لنقص الاشتراطات الصحية وعدم تواجد شهادات صحية، إضافة إلى غلق إداري لـ 3 منشآت برأس غارب لعدم وجود ترخيص، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، استمرار الحملات تباعا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة لمواطني محافظة البحر الأحمر والمترددين عليها.

كانت شنت أجهزة مدن البحر الأحمر، أمس الثلاثاء، حملات عدة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية بالتنسيق مع مكتب الصحة وإدارة الطب البيطري وإدارة التموين.

وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير 29 مخالفة عدم وجود شهادات صحية و9 محاضر نظافة، وإعدام 41 كيلو أغذية متنوعة فاسدة.