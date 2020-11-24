رئيس بعثة الجامعة العربية: انتخابات النواب منضبطة دون أي إعاقة

قال السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع المراقبة، ورئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة انتخابات مجلس النواب، إن جامعة الدول العربية تقوم برصد ومشاهدة اللجان الانتخابية حيث من خلال التفقد داخل اللجان على مدار اليومين يتم كتابة تقرير من قبل البعثة الي اللجنة العليا للانتخابات المسؤوله عن تنظيم العملية الانتخابية معزز بتوصيات وبعض الملاحظات التي تم رصدها وذلك بنهاية ماراثون الانتخابات البرلمانية.

وأضاف "خطابي"، لـ"الوطن"، أنه وفقا للمؤشرات الأولية للعملية الانتخابية بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى فأنها تجري في جو منضبط دون أي إعاقة.

وأوضح أن عدد البعثة للإشراف على الانتخابات 16 عضوا، من 8 دول عربية، لافتا إلي أن هناك برنامج كامل تم وضعه لمراقبة كافة محافظات المرحلة الأولى لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية.

وأشاد رئيس بعثة جامعة الدول العربية والوفد المرافق له لمراقبة الانتخابات، بالإجراءات المتخذة من قبل محافظة الإسكندرية في ظل جائحة كورونا، موضحا أنهم تابعوا الانتخابات بـ12 دولة عربية، ومصر لها النصيب الأكبر حيث تابعو بها 8 مرات، وفي هذا العام هي المرة الثانية بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

وأبدى تقديره للجهود التي تبذلها المحافظة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، وكذا إجراءات غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الإسكندرية فى مراقبتها لسير أعمال التصويت باللجان الانتخابية عبر مندوبيها باللجان والدوائر الانتخابية على مستوى المحافظة.

وأوضح أن مصر لها حصة الأسد في الاستحقاقات التي تتبعها جامعة الدول العربية في إطار دعمنا للديمقراطية والبناء السياسي وهي محطة واعدة للحياة النيابة وتوسيع دائرة الفئات المجتمعية المشاركة في الحياة النيابة من بينهم السيدات والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أنه تم إصدار بيان عن المرحلة الأولى بعملية الانتخابات.

أكد أن الجامعة العربية مطالبه بإصدار تقرير مفصل عن العملية الانتخابية عن كافة الملاحظات والتوصيات، مشيرا إلى أن هذه العملية الانتخابية تحدي كبير خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث يحرص الجميع على العمل مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار الفيروس.