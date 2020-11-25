حظك اليوم الأربعاء 25-11-2020 على الصعيدين المهني والعاطفي

يتابع عدد كبير من المواطنين توقعات الأبراج لمعرفة حظ البرج الخاص بهم وفق عالم الفلك، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في برجك يعدك بلقاءات وفرص وإنجازات عديدة في آن واحد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم السعادة والقوة وقد تعقد لقاءات عاطفية ناجحة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة مي نورالشريف، ويوافق تاريخ ميلادها 10 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالتريث في الإعلان عن أفكارك ولا تتسرع في اتخاذ قراراتك وابق متحفظا ومراقبا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

لا تصر على التحكم في كل شيء واسترخ قليلا.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات مما يدفعك لمباشرة مشروع تحلم به وتتبلور أفكارك وتتضح.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، اليوم قد يمنحك الفلك سعادة ودفئا في علاقتك بمن حولك وبمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، ويوافق تاريخ ميلادها 14 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وعليك أن تقاوم مشاعر القلق ولا تستبق الأحداث.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تحكّم في انفعالاتك وخفّف كلامك واستمع جيدا للآخر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يساعدك على أن تبرهن اليوم على تميزك بموهبة ابتكارية وتتقن عملك وتحقق مكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل الحب تدعمك وتعدك بالنجاح وتمدك باليقظة والرغبة في الانطلاق والتحرر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة هبة مجدي، ويوافق تاريخ ميلادها 28 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات وتميل نحو دراسة مشروعات مستقبلية أو تقوم ببحث مسألة تجارية.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط تبدو.. متماسكا ورزينا وقادرا على الإقناع والاقتراب بلطف.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان الراحل رياض القصبجي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك.. كن حريصا فيما يخص الحقوق والتوقيعات وإبرام العقود.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يطالبك الفلك بتوخي الحيطة والحذر في ردود أفعالك وعليك أن تتجنب السرعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة نرمين ماهر، ويوافق تاريخ ميلادها 9 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر يمنحك اليوم كل الطاقة والنشاط والقدرة على الإنجاز.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في برجك يمنحانك كل السحر واليقظة وتعرف كيف تتصرف بحكمة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة إليسا، ويوافق تاريخ ميلادها 27 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تمنحك الأفلاك يقظة ذهنية وقد تجد نفسك اليوم قادرا على القيام بشيء مبتكر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب وقد تكون اليوم على موعد مع الرومانسية والحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجمة العالمية مايلي سايرس، ويوافق تاريخ ميلادها 23 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق.. تذكر اليوم أن اللباقة هي وسيلتك المثلى للخروج من أي مأزق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

ابتعد عن استفزاز الآخرين لتتجنب اشتعال المشاكل، وفكر مليا في العواقب المترتبة على كل تصرف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الشاعر الراحل صلاح چاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس والقمر داعمان وقد تقترب اليوم ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرج الراحل يوسف شاهين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني وقد يذخر عقلك اليوم بأفكار بناءة لتنمية أمور مهنية ومالية، فقط اهتم بالتفاصيل قبل تنفيذها تجنبا للأخطاء.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتأنى في التعبير عن أفكارك ولا تعط ثقتك إلا للمخلصين.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان الراحل عادل أدهم، ويوافق تاريخ ميلاده 8 مارس.