عمره 7 سنوات.. إنقاذ يد طفل من البتر بمستشفى المنصورة الدولي

أنقذ أطباء مستشفى المنصورة الدولي بمحافظة الدقهلية، يد طفل يبلغ من العمر 7 سنوات من البتر، بعد تعرضه لحادث ماكينة، تسببت في إحداث إصابات بالغة في يده اليمني.

وتدخل أطباء المستشفى الدولي سريعا، بعد حضور الطفل مع أسرته مصابا بحادث ماكينة، بتهتك شديد في الجلد والأنسجة الرخوة، مع فقدان للأوتار الباسطة للأصابع، وأجزاء من الجلد والعظام في اليد اليمنى، مع اعتلال بالدورة الدموية في الأصابع؛ إذ تم التدخل الطبي السريع تحت مخدر عام.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الفريق الطبي من أطباء جراحة التجميل، ويضم: الدكتور "محمد عزت، ومحمد حسن، وأحمد المتولي" تدخل سريعا، ونظف الجرح والأنسجة المتهالكة، وثبتت الكسور، وعملت رقعة عظمية من عظمة الساق (الشظية)، واستخدامها بدلا من عظام اليد المتهتكة والمفقودة، وعمل سديلة جلدية من البطن لتغطية العظم المكشوف.

وأضاف "مكي" في بيان صحفي، أنه جري حجز الطفل بالقسم تحت الرعاية والمتابعة، تمهيدا للمرحلة الثانية من الجراحة، مؤكدا أن الحالة العامة للطفل مستقرة، وحالة اليد جيدة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور أحمد حشيش، مدير المستشفى، وأطباء التخدير الدكتور "نشأت فتحي، وأكرم الحملي"، وفنية تخدير آية عادل، وفريق التمريض، وإبراهيم رجب، ومحمود الخزرجي، ومصطفي الشرقاوي، والفريق المعاون بالمستشفى.

وأكد وكيل الوزارة، تقديم وسائل المساعدة كافة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية، وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

يذكر أن أطباء مستشفي المنصورة العام الجديد "الدولي" أجروا العديد من الجراحات المتقدمة ذات المهارة الخاصة، خلال الفترة الماضية، بعد توفير الإمكانيات اللازمة، من بينها "إنقاذ مواطن من الموت بعد تعرضه للطعن بآلة حادة في القلب، ما تسبب في إصابته بنزيف، وانخفاض شديد في ضغط الدم".