"تعليم الشرقية" تحقق في شكوى سحب الكتب المدرسية من تلميذ بسبب المصروفات

قال رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه فتح تحقيق في شكوى ولية أمر تلميذ، بشأن استرداد مدرسة الكتب المدرسية من نجلها بالحضانة، بزعم عدم تسديد المصروفات الدراسية.

وكانت سامية أحمد عبدالرحمن، ولية أمر التلميذ كريم العوضي محمد العوضي، طالب بالروضة بمدرسة النيل الابتدائية، بمركز ديرب نجم، تقدمت بشكوى لمديرية التربية والتعليم، ضد كل من مدير المدرسة ومسؤولة تسليم الكتب المدرسية، جاء نصها كالآتي: "حيث إنني مطلقة، وأعول ابني كريم محمد العوضي بالمرحلة الحضانة، تم الاتصال بي من مسؤولة تسليم الكتب بالمدرسة حتى أحضر للمدرسة طالبة تسليم الكتب المدرسية لابني، والمستندات التي تدل على إعفائي من المصاريف المدرسية الخاصة بابني؛ لكوني مطلقة، إلا أنني فوجئت بالمسؤولة تصمم على أخذ الكتب".

وأضافت الأم: "حاولت جاهدة أن اسرح لها بأن ذلك مخالف لقرارات الوزارة التي تؤكد أحقيتي في الإعفاء، ورغم تقديمي لمستندات شهادة الميلاد وصورة من الولاية التعليمية، وأخرى من أصل بحث اجتماعي إلا أنني فوجئت برفض المسؤولة وتعنتها في تنفيذ الإعفاء، وإصرارها على تحصيل المصروفات كاملة أو تسليم الكتب".

وأكدت ولية أمر التلميذ: "بالفعل استلمت الكتب مني عنوة، رغم داعي مبلغ 20 جنيه استلام فوري عن المصاريف، وهو ما يؤكد إعفائي من المصاريف، بل فوجئت بأنها تتهمني بأنني تحصلت على نسخة أخرى من الكتب، وهو غير صحيح".

وتابعت الأم: "عرضت الأمر على مدير المدرسة إلا أنني فوجئت بتجاهله التام، وإقراره لكل المصروفات المدرسية".

وطالبت ولية أمر التلميذ باتخاذ الإجراءات القانونية، بسبب الاستيلاء على المال الخاصة بها بدون وجه حق، وإعادة الكتب لابنها، والالتزام بقرار الوزارة بشأن إعفاء ابنها من المصاريف.