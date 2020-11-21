محافظ الشرقية يسلم 4 آلاف كرتونة أغذية و3 آلاف بطاطين للأسر المستحقة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين المقدمة من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية، بمختلف قرى ومراكز المحافظة، بمناسبة إطلاق أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية استعداداً لفصل الشتاء، وبدء تفعيل عدد من المبادرات الرئاسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار محافظ الشرقية إلى أنه من المقرر اليوم، توزيع 4 آلاف كرتونه مواد غذائية و18 ألف دجاجة ضمن مبادرة بالهنا والشفا، لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية، وتوزيع 3 آلاف بطانية ضمن مبادرة شتاء آمن لحماية الأسر من قسوه الشتاء، على الجمعيات الأهلية لتقدم للقرى الأكثر احتياجاً.

وأشاد محافظ الشرقية بمبادرات صندوق تحيا مصر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتوفير المواد الغذائيه الجافه والدجاج للأسر الأكثر إحتياجاً بمختلف قرى ومراكز المحافظة لتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة لدعم القطاع الطبي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية لمرضى الغسيل الكلوي، حيث تم تسليم 48 ماكينة و 15 كرسي للغسيل الكلوي لمديرية الصحة.

قدم المحافظ الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، مثمنا الدور الهام الذي يقوم به الصندوق خلال هذه الفترة لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهليه لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

كلف المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالإشراف والمتابعة لتوزيع المساعدات الغذائيه المقدمة من صندوق تحيا مصر على الجمعيات الأهلية، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه والإستفادة من أنشطة الصندوق في مجالات الحماية الإجتماعية والتنمية الإقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية.

رافق المحافظ، سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني التنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ومحمد كمال الدين الحجاجي وكيل وزارة التضامن والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وأحمد ربيع ممثل صندوق تحيا مصر وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية.