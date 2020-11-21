"تحيا مصر" تدعم مستشفيات الشرقية بـ 46 ماكينة و 15 كرسي للغسيل الكلوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن استقبال مستشفيات القطاع الصحي بعدد 46 ماكينة غسيل كلوي "B-brawn" و 15 كرسي لوحدات الكلى الصناعي لخدمة مرضى الغسيل الكلوي، وذلك في إطار التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان وصندوق تحيا مصر.

وقدم المحافظ الشكر للقائمين على صندوق تحيا مصر، مثمناً الدور الهام الذي يقوم به الصندوق لدعم الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والدعم الدائم والمستمر بالأجهزة والمستلزمات الطبية لكافة المستشفيات الحكومية للإرتقاء بمنظومة القطاع الصحي داخل المحافظة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه من المقرر توزيع ماكينات الغسيل الكلوي على مستشفيات القطاع الصحي بالمحافظة، حيث سيتم توزيع عدد 4 ماكينات غسيل كلوي لدعم مستشفى الحسينية، و10 ماكينات أخرى لدعم مستشفى فاقوس المركزي، و 9 ماكينات لمستشفى السعديين، و3 ماكينات لدعم مستشفى أبو كبير المركزي ، و3 ماكينات لدعم مستشفى ههيا و 3 ماكينات لدعم مستشفي ديرب نجم 1 و 8 ماكينات لدعم مستشفى الزقازيق العام ، و 4 ماكينات لدعم مستشفى منيا القمح و 4 ماكينات غسيل كلوي لدعم مستشفى الحميات بالزقازيق، بالإضافة إلى دعم مستشفى فاقوس المركزي بعدد 15 كرسي غسيل كلوي.

وللمشاركة في هذا الحدث والذي يعد الأول من نوعه بمحافظة الشرقية قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم بزيارة لمستشفى الزقازيق العام بحضور الأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة لمشاركة العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة ومديرية الصحة إحتفالهم باستقبال ماكينات الغسيل الكلوي الجديدة والمقدمة من صندوق تحيا مصر لدعم المستشفي بعدد 8 ماكينات غسيل كلوي لمستشفى الزقازيق العام للمساهمة في تحسين الخدمة الطبية وتخفيف العبء عن متلقي الخدمة الصحية من مرضى الفشل الكلوى بالمحافظة.

يذكر أن مديرية الشؤون الصحية استقبلت مساء أمس 46 ماكينة غسيل كلوي مقدمة من صندوق تحيا مصر لدعم المنظمة الصحية بالمحافظة.