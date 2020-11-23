محافظ الشرقية يُتابع إنشاء محطة معالجة صرف لخدمة 8 قرى بفاقوس

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه اللواء المهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالصوالح، التابعة لمركز فاقوس، والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 22 ألف متر مكعب يومياً، وبتكلفة إجمالية تبلغ 366 مليونا و800 ألف جنيه.

وأوضح محافظ الشرقية أنه يجري تنفيذ 94 مشروعاً بقطاع الصرف الصحي، على مستوى المحافظة، بتكلفة إجمالية 12 ملياراً و116 مليون جنيه، تشمل إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية، من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة، خاصةً بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وكلف محافظ الشرقية رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإلزام الشركة المسند إليها تنفيذ تلك الأعمال، بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل، وتنفيذ المواصفات المحددة، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس "كورونا"، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، أكد اللواء مهندس شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه يجري حالياً تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة الصوالح، لخدمة قرى "الجعافرة، والخطارة الصغرى، والهيصمية، وسوادة، والصوالح، والأخميين، والنمروط، ومنزل نعيم"، بدائرة مركز فاقوس، حيث وصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلى 67%، وأضاف أن العمل بالمشروع يسير على قدم وساق، للانتهاء من جميع الأعمال، ودخول المشروع الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد.