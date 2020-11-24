غدا.. محافظ الفيوم يفتتح "السدح" بعد إعمارها تخليدا لذكرى محسن عادل

يفتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، غدا، قرية السدح بالمحافظة، بعد أن أعادت مؤسسة صناع الخير ومؤسسة جود الخيرية إعمارها، تخليدا لذكرى الاقتصادي الراحل محسن عادل.

وقال هاني عبدالفتاح، المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، إنّ افتتاح قرية السدح غدا بالفيوم، جاء بعد إعادة إعمارها وتطويرها، كصدقة جارية على روح الاقتصادي الراحل محسن عادل، وتخليدا لذكراه وكترجمة حية لفكرة الاقتصاد التنموي.

وأضاف عبدالفتاح، في بيان، أنّ الاحتفالية ستكون بحضور محافظ الفيوم وعدد كبير من الشخصيات العامة من محبي الراحل محسن عادل، وتتضمن تسليم 25 منزلا، هي المنازل المتهالكة بالقرية بعد إعادة إعمارها بشكل كامل، وفرشها بأثاث حديث، 3 غرف وثلاجة وبوتجاز وغسالة ومطبخ، إضافة لتسليم عقود توصيل مياه الشرب النقية لـ25 منزلا بالقرية بعد تنفيذ التوصيل وتركيب العداد.

ولفت إلى تسليم 22 مشروعا تنمويا صغيرا للأسر الأكثر احتياجا، لتأمين دخل شهري لها، وهذه المشروعات تنوعت بين 10 مشروعات رأس ماشية (بقرة عشار لكل أسرة)، و9 مشروعات أغنام (3 إناث أغنام عشار لكل أسرة)، و2 تروسكل وماكينة خياطة حديثة ومحل بقالة.

يذكر أنّ مؤسسة صناع الخير، أعادت سابقا إعمار وتطوير قرية دار السلام بالفيوم، وجرى افتتاحها في أكتوبر الماضي والعمل فيها من خلال 4 محاور رئيسية، وهي الاهتمام بالقطاع الصحي وتوفير مصادر دخل للأهالي وتوفير بيئة معيشية للأهالي، والعودة بالقرية إلى فكرة القرية المنتجة بمنتج واحد، من خلال إنشاء مصنع صغير داخل القرية يستوعب كل أهالي القرية القادرين على العمل.

والاقتصادي الراحل محسن عادل، كان أصغر من شغل رئيس هيئة الاستثمار بعد توليه في يوليو 2018 لمدة عام، وشغل عدة مناصب سابقة لذلك، منها عضوا بمجلس إدارة البورصة عن قطاع الصناديق، وعضو باللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، نائبا لرئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، نائب رئيس البورصة المصرية، وجرى اختياره عضوا بالمجلس الرئاسي الاستشاري للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ورحل عن عالمنا في يونيو الماضي.