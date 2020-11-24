فيديو.. طرح برومو "خان تيولا" قبل 8 أيام من عرضه: رعب وإثارة وتشويق

تستعد الفنانة وفاء عامر، والفنان نضال الشافعي، لانطلاق عرض فيلمهما الجديد الذي يحمل اسم "خان تيولا"، في دور العرض، بداية من يوم 2 ديسمبر المقبل.

وطرحت الشركة المنتجة، برومو دعائي لفيلم "خان تيولا"، الذي أوضح أن الأحداث تدور خلال حقبة زمنية في بدايات القرن الماضي، في إطار من الرعب والتشويق والإثارة.

فيلم "خان تيولا" بطولة الفنانين وفاء عامر، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد كمال، راندا البحيري، عبير منير، تأليف وإخراج وسام المدني.

تدور أحداث فيلم "خان تيبولا" في حقبة الأربعينيات من القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين، الذي تعيش فيه أسرة مكونة من زوج وزوجة ونجلهما وابنتهما، ويصل إليهم في ليلة ما نزيلًا جديدًا يجسد دوره الفنان نضال الشافعي، ليتفاجأ بالكثير من الأشياء داخل هذا الفندق تقلب أحداث الفيلم، في إطار من التشويق والإثارة والرعب.

وشارك نضال الشافعي، مؤخرًا الفنان أحمد زاهر بطولة فيلم "زنزانة 7"، بالاشتراك مع مايا نصري، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامي، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.

ودارت أحداث فيلم "زنزانة 7" في إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير.

وعن دوره في فيلم زنزانة 7 الذي تصدر شباك الإيرادات بدور العرض السينمائي، قال نضال الشافعي، لـ"الوطن"، إنه سعيد بردود الفعل الإيجابية التي تلقاها عن الفيلم، والذي وصفه بـ"المختلف" عن سابق أعماله السينمائية، مضيفًا أن شخصية "منصور العايق" ثرية دراميًا ومُحفزة لأي ممثل لتجسيدها.

وأعرب نضال الشافعي، عن سعادته بتعاونه مع الفنان أحمد زاهر في الفيلم، واصفًا إياه بأخيه الذي يحبه علي المستويين الشخصي والفني.