رئيس مياه القناة: تحرك فوري لفرق الصيانة فور تلقي أي شكاوي من العملاء

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.

وأعلن عصمت عن حجم الأعمال التي تم الإنتهاء منها بمحطة رفع صرف صحى A28 والتى تخدم 40% من حى الزهور بمحافظة بورسعيد، حيث تم عمل صيانة لعدد ٣ غواطس abs قدرة ٩٠ كيلووات، الغاطسة رقم ( ١ ) وتم تركيب طقم إصلاح كامل للطلمبة، والغاطسة رقم (٢ ) وتم استبدال الملفات الثابتة التالفة بأخرى سليمة، والغاطسة رقم (٣ ) تم عمل عمرة كاملة وتركيب طقم إصلاح كامل مع أعمال الخراطة، وذلك بمعرفة مهندسين، وفنيين، الحملة الميكانيكية بالشركة، بإشراف مباشر من العميد أيمن خيري رئيس قطاع بورسعيد.

وأضاف رئيس مياه القناة، أنه تم تركيب "باسكيت أسكرين" لمحطة رفع صرف صحى الاستثمار بمحافظة بورسعيد، وهي عبارة عن سلة حجز رواسب بهدف حماية طلمبات المحطة من الرواسب الداخلة على طلمبات المحطة للحفاظ على كفاءة المحطة واستمرارية الخدمة المقدمة، وقد وتمت هذه الأعمال أيضاً بواسطة فنيين وعمال الحملة الميكانيكية بالقطاع، تحت إشراف العميد ايمن خيرى رئيس قطاع المحافظة.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال تركيب غطاء لمطبق أمام عمارة 130، ومطبق اخر بجوار عماره 106 بمنطقة السلام تمليك بحى العرب ببورسعيد، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من حدوث أى كارثة، كما قامت فرق الصيانة والطوارئ بإصلاح كسر بخط طرد صرف صحى منطقة الزهور بشارع النصر أمام المنطقة الأزهرية ومحطة الغاز، وإصلاح كسر اخر بغرفه محابس خط الطرد بشارع 23 ديسمبر والنصر.

وأوضح رئيس مياه القناة، أنه تم الإنتهاء من أعمال ملس وتطهير شبكة حى الضواحى ومنطقة السيدة خديجة أ- وب، ومنطقة الحراسات ومنطقة اللبانه ببورسعيد، كما تم ملس وتطهير خط شارع كسرى بدءا من محطة R1 حتى منطقة العاشر، و 6 أكتوبر، كما تم تطهير المنطقة خلف مساكن المطحن ببورسعيد.