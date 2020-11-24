تحرير 14 محضرا للمخابز المخالفة في الشرقية بسبب نقص الوزن

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين، بتشديد الرقابة على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز وضمان وصوله لمستحقيه والسيطرة على محتكري السلع التموينية المدعمة من قبل الدولة وتطبيق القانون على المخالفين.

ومن جانبها كلفت وكيلة وزارة التموين، مديري الإدارات التموينية بالمرور الميداني على المخابز للتأكد من التزام أصحابها بتوقيتات تشغيليها، طبقاً للمواعيد المقررة ونظافة وأدوات العجين والتأكد من جودة ووزن رغيف الخبز مطابقته للمواصفات التموينية والتنبيه على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بإنتاج رغيف خبز طبقا للوزن المقرر في منظومة الخبز الجديدة بوزن 90 جراما للرغيف حفاظاً على حقوق المواطنين.

وفي هذا الاطار، شنت إدارة تموين ديرب نجم حملة تموينية وتفتيشية على المخابز، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، وتم تحرير محاضر ضد 14 مخبزا بسبب نقص وزن الخبز.

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، عن وصول 557 بطاقة تموينية لتوزيعها على المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وكبار السن وذوي القدرات الخاصة، ممن لا يتقاضون معاشاً ثابتاً وغير مقيدين بالمنظومة التموينية.

وأضاف المحافظ أن عملية توزيع هذه البطاقات تتم من خلال الإدارات الاجتماعية، بالتعاون مع إدارات التموين بكل مركز ومدينة، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشدداً على سرعة تسليم بطاقات التموين للمستحقين بكل دقة، والتيسير عليهم.

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التضامن بالشرقية، محمد كمال الدين الحجاجي، أن المديرية تلقت 557 بطاقة تموينية، وكذلك الأرقام السرية الخاصة بها، لتسليمها للمستحقين من أصحاب معاش "تكافل وكرامة" من غير المسجلين تموينياً، وذلك بمعرفة إداراتي التضامن الاجتماعي والتموين بكل مركز ومدينة، لرفع الأعباء المعيشية عن كاهلهم، وتوفير حياة كريمة لهم.