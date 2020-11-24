الجمعة.. عصام السقا يكشف أسرار علاقته بأحمد السقا على قناة الحياة

يحل الفنان عصام السقا، ضيفًا على برنامج واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي، وذلك في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء يوم الجمعة المقبل علي شاشة قناة الحياة.

وخلال اللقاء يكشف الفنان عصام السقا، في حوار فنى شيق عن عدد من الأسرار تذاع لأول مرة.

ويفتح عصام السقا قلبه لبرنامج واحد من الناس و يكشف بداية مشواره الفنى كمونتير و كيف أصبح من الوجوة الشابة الواعدة فى عالم التمثيل، كما يكشف عن اسمه الحقيقي وعلاقته بالفنان أحمد السقا وباسمه الفني.

كما يكشف عصام السقا، عن شخصية المحامي خالد فى حكاية "ربع قيراط " من مسلسل "إلا أنا " الذى يقف بجوار منى الذي تجسد شخصيتها الفنانة ريهام عبد الغفور فى مشكلتها مع زوجها أحمد أبو حجر الذي جسد دوره الفنان مصطفى درويش.

كما يتحدث عصام السقا، عن مشاركته فى فيلم الجزيرة 2، ومسلسلات الحصان الأسود وذهاب وعودة، وكواليس شخصية الشهيد محمد محمود محسن الشهير بلقب هرم فى مسلسل الاختيار، الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

"ربع قيراط"، هي الحكاية السابعة من مسلسل "إلا أنا"، الذي عُرض منه 6 حكايات حتى الآن، هي "بنات موسى" للفنانة وفاء عامر، و"سنين وعدت" للفنانة أروى جودة، و"أمل حياتي" للفنانة حنان مطاوع، و"أمر شخصي" للفنانة شيري عادل، و"ضي القمر" للفنانة كندة علوش، و"لازم أعيش" للفنانة جميلة عوض، ويعرض حاليا الحكاية الثامنة "من أول السطر" للفنانة أروى جودة.

وناقشت حكاية "ربع قيراط"، معاناة المرأة المطلقة في المجتمع المصري، ومواجهتها للعديد من الأزمات في البيت والعمل والمجتمع، تتناول قصة "أحمد" مصطفى درويش و"منى" ريهام عبدالغفور، والتي تقف بجواره وتضحي من أجله وتستحمل ظروفه الاجتماعيه إلى أن يتزوج عليها في شقتها الجديدة التي أشرفت عليها بنفسها.

وشارك في بطولة حكاية "ربع قيراط" عدد كبير من النجوم إلى جانب ريهام عبدالغفور، منهم مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، والحكاية من تأليف أمين جمال.