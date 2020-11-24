ضبط 5 طن مواد كيماوية بمصنع يعمل بدون ترخيص بمدينة سرس الليان

فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بمحاربة الفساد والغش والضرب بيد من حديد على يد المخالفين والحفاظ على صحة ومصلحة المواطنين ؛ شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة المنوفية بالتنسيق بين وزارة الزراعة و جهاز حماية المستهلك حملة موسعة إستهدفت من خلالها المرور على بعض محال ومصانع الأعلاف والمبيدات والمخصبات الزراعية .

وصرح المهندس أشرف الجمل وكيل وزارة الزراعة بأن الحملة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص بمدينة سرس الليان يقوم بإعادة تعبئة و خلط الأسمدة والمبيدات والمخصبات الزراعية دون ترخيص أو إشراف من الجهات المختصة ، حيث تم ضبط كمية تقدر ب ( 5 ) طن تقريبا من المواد الكيميائية مجهولة المصدر وتحت أسماء وهمية ، وقد تم تحرير محضر بالواقعة برقم (1121) جنح أمن دولة وإحالة الموضوع الى النيابة لأعمال شئونها.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة لضبط الأسواق وتوجيه رسالة قوية للتجار ومقدمي الخدمات للالتزام بالضوابط والاشتراطات القانونية الخاصة بتقديم السلع للمواطنين وبجودة عالية ، فضلاً عن الامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر بصحة وسلامة المستهلك ، مؤكداً تطبيق القانون على كافة المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ضد أى تلاعب.