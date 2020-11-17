محافظ المنوفية يأمر بإحالة مسؤولي التعاون الزراعي للنيابة الإدارية

أمر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، قبل قليل، اليوم الثلاثاء، بإحالة مسؤولي الإدارة العامة للتعاون الزراعي بمديرية الزراعة في شبين الكوم، إلى النيابة الإدارية، لإعمال شئونها، وذلك لوجود عدة مخالفات مالية وإدارية، وقيامهم بصرف حوافز وأرباح مشروعات بالمخالفة للوائح المعمول بها في هذا الشأن.

وقامت إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة بفحص مستندات صرف الحوافز الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة للتعاون الزراعي، بمديرية الزراعة، وتبين عدم قيام المختصين بتنفيذ توصيات اللجنة المشكلة بالأمر الإداري رقم 1117 لسنة 2004 بخصوص تشكيل لجنة بداية كل عام مالي، لتحديد من يستحق الصرف طبقاً للمعدلات القياسية ومراقبة الصرف وقانونية المستندات.

جاء أمر الإحالة للنيابة الإدارية بناءً على مذكرة إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام، حيث تبين كذلك عدم قيام مسؤولي إدارة التعاون الزراعي بإنشاء نظام مالي كوعاء ثابت بسجلات ونظام محاسبي لدخول هذه المبالغ بصفة رسمية تخضع لكافة الأنظمة المالية المعمول بها، ما أدى إلى صرف حوافز مالية لبعض العاملين بدون وجه حق، بالمخالفة للائحة الصرف.

من جانبه، أكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد المالي والإداري والتصدي بكل حزم وقوة لهذه المخالفات ومرتكبيها، وكل من ثبت تقصيره في أداء واجبه الوظيفي، وتوعد بمحاسبة المقصرين وتوقيع الجزاءات الرادعة عليهم، وفقاً للقانون.