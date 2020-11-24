نزاهة وكمامات وفستان زفاف.. مشاهد من انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى

مشاهد إيجابية غلبت على جولة الإعادة في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، ووسط حالة من المشاركة الإيجابية ونزاهة العملية الانتخابية، شهدت اللجان أطفالا يحثون الكبار على التصويت وعروس في ليلة زفافها، تحرص على المشاركة في الانتخابات التي أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أنّها لم تتلق أي شكاوى تؤثر على سير عمليات الاقتراع، خلال اليوم الأول بجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أنّ غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، تتابع الرد على الاستفسارات وتلقي الشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية، مشيرا إلى أنّ الهيئة لم تتلق أي شكوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، والشكاوى الواردة إليها تم التعامل معها بشكل حرفي ودقيق.

وشدد المستشار لاشين إبراهيم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الطبية التي جرى توفيرها لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع بالمجان، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي، أثناء عمليات التصويت.

توزيع كمامات ومساعدة كبار السن

وتشهد اللجان الانتخابية تطبيقا للإجراءات الوقائية التي نصتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إذ يشترط دخول اللجان بالكمامات بـ"فرض ارتداء الكمامات الواقية على أطراف العملية الانتخابية، وتوفير كمامات مجانية لمن يحضر لمقر لجنة الاقتراع دون ارتداء الكمامة".

ويغلب على المشهد الانتخابي المساعدة التي يقدمها القائمين على العملية الانتخابية لكبار السن، بتوفير كراسي متحركة في كل لجنة لغير القادرين وكبار السن.

عروس في اللجان

أدلت عروس في ليلة زفافها، بصوتها الانتخابي داخل لجنة السلام الثانوية بنين بمدينة قنا، وقالت العروس "علياء. أ"، 22 عاما، مقيمة بمدينة قنا، إنّها سعيدة بالانتخاب ليلة زفافها، وأنّها تشعر بالفرح أكثر، لأنها تعد أول عروس بقنا تدلي بصوتها الانتخابي يوم زفافها، موضحة أنّ وصولها متأخر لانشغالها داخل الكوافير.

أطفال يتطوعون لمساعدة المواطنين

تطوع عدد من الأطفال أمام لجنة معهد السديس الأزهري بحجازة في قوص بقنا، لمساعدة المواطنين لمعرفة لجانهم الانتخابية، باستخدام هواتفهم المحمولة المتصلة بشبكة الإنترنت.

التنسيقية: الشباب والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي

وأعلنت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنّها تعمل من خلال 1400 متابع، موزعين على الـ13 محافظة خلال المرحلة الأولى التي تجرى بها جولة الإعادة، مضيفة: "مر متابعونا على مجموعة كبيرة من اللجان الفرعية منذ الصباح الباكر، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية بتلك اللجان".

وأفاد متابعو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأنّ اللجان شهدت إقبالا متوسطا، إذ تصدّرت معدلات التصويت من الشباب والسيدات المشهد الانتخابي، ومن المتوقع استمرار ارتفاع كثافة التصويت، خاصة بعد انتهاء فترة الراحة في منتصف اليوم، مع عودة الموظفين من أعمالهم.

وأكد المتابعون، انتظام سير العملية الانتخابية وفقا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي التزمت بالمعايير الدولية المتبعة في إدارة العملية الانتخابية، كما شهدت اللجان تطبيقا مشهودا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مشيرين إلى عدم رصدهم أيّ مخالفات انتخابية تؤثر على سلامة ونزاهة العملية الانتخابات.