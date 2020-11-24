أمطار متوسطة في القاهرة وغزيرة بالإسكندرية وخفيفة بالمنيا غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد عن توقعات خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة طقس غد الأربعاء، إذ يتوقع أن يكون طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحري، وشمال وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية، معتدلا على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على بعض المناطق.

وتوقع الخبراء أن يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وتتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوى في طبقات الجو العليا.

خريطة الأمطار

ويتوقع الخبراء أن تتساقط أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، بينما تكون أمطارا متوسطة إلى غزيرة، رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحري مثل كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.

وتتساقط أمطار غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح"، وتمتد من خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الصعيد في الفيوم وبني سويف والمنيا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وجاء درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة 21 14

الإسكندرية 19 14

وادي النطرون 22 13

طنطا 21 14

شبين الكوم 21 14

دمنهور 20 14

بلطيم 20 15

مطروح 19 14

السلوم 19 15

سيوة 20 10

بورسعيد 22 16

دمياط 20 15

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 15

العريش 22 13

رفح 22 12

رأس سدر 23 15

نخل 21 08

نويبع 25 19

طابا 22 13

كاترين 15 04

الطور 24 14

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 28 16

مرسى علم 26 17

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 26 13

الأقصر 25 11

أسوان 28 13

إدفو 28 13

أبوسمبل 24 12

الوادي الجديد 26 10

شلاتين 30 22

أبورماد 29 21

حلايب 28 23

رأس حدربة 29 21