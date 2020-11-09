طقس الغد.. بارد ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا، الثلاثاء، إذ يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط غربًا.

فيما يسود ليلًا طقس بارد على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، إذ تتأثر البلاد بمنخفض جوي على البحر المتوسط، فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.

أماكن سقوط الأمطار

ويتوقع الخبراء تساقط أمطار خفيفة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الغربية)، وتكون متوسطة (50% تقريبًا) على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية - الضبعة - السلوم - مطروح).

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار الخفيفة (30% تقريبًا) على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر (حلايب - شلاتين - رأس بناس).

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية على المتوسط وشمالية غربية على الأحمر.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 17

الإسكندرية 23 18

وادي النطرون 24 18

طنطا 24 17

شبين الكوم 24 17

دمنهور 23 18

بلطيم 24 18

مطروح 21 16

السلوم 21 16

سيوة 23 15

بورسعيد 25 18

دمياط 25 18

الزقازيق 24 17

المنصورة 24 16

الإسماعيلية 26 16

السويس 25 17

العريش 26 18

رأس سدر 25 17

نخل 24 10

نويبع 25 21

طابا 25 18

كاترين 19 09

شرم الشيخ 27 20

الغردقة 28 20

مرسى علم 28 20

الفيوم 24 16

بني سويف 25 16

المنيا 25 15

أسيوط 26 15

سوهاج 27 16

قنا 27 16

الأقصر 27 17

أسوان 28 17

أبوسمبل 28 16.