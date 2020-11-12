رئيس جامعة الفيوم يتفقد المدينة الجامعية للطلاب بالحرم الجامعي

أجرى الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، جولة مفاجئة، اليوم، بالمدينة الجامعية للطلاب، في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، والاطمئنان على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور حسام أبو الهدى مستشار رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وأيمن حلبة القائم بأعمال أمين عام الجامعة.

وتفقد رئيس الجامعة، المطبخ والمطعم وشدد على ضرورة إتباع القواعد الصحية في إعداد الأطعمة التي تعد للطلاب، كما تفقد المطعم، وأكد على ضرورة استخدام كافة الطرق الوقائية التي من شأنها الحفاظ على سلامة طلاب الجامعة.

وقام رئيس الجامعة، بمشاركة الطلاب وجبة الغذاء التي تقدم لهم حتى يتأكد من سلامة الوجبة، ووجه تعليمات للقائمين على إدارة التغذية بالمدينة بضرورة التأكد من جودة الوجبات كما وكيفًا حسب مقررات التغذية.

كما التقى بالعاملين والإداريين وهشام مصطفى أمين مدير عام المدن الجامعية، والدكتور أسامة فاروق شرابي مدير إدارة التفتيش والرقابة على الأغذية، والدكتور مسعود علي عبد الحميد منسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية.

على جانب آخر، استمرت فعاليات اختبارات المسرح بجامعة الفيوم والتي تنظمها إدارة النشاط الفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، والتي تستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس، والجدير بالذكر أنّ الاختبارات تقدم لها 62 طالبًا وطالبة من مختلف الكليات، وتهدف لاختيار عدد من الطلاب المتميزين في الأداء المسرحي بمختلف الكليات تمهيدًا لانضمامهم لمنتخب مسرح جامعة الفيوم، كما تأتي تعبيرًا عن حرص الجامعة على اختيار أفضل العناصر لتنضم لفريق مسرح الجامعة، وتمثيل الجامعة على مستوى الجامعات.