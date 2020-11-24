تعرف على مدة الغياب القانونية للطلاب بعد تأكيد التعليم عدم رفعها

قال مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ مدة الغياب القانونية والمسموح بها للطلاب داخل المدارس وفقًا لقانون التعليم هي 15 يومًا متصلة، أو 30 يوما منفصلة.

وأضاف المصدر، لـ "الوطن"، أنّه إذا تجاوز الطالب نسبة الغياب المسموح بها في حضوره إلى المدرسة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، التي تتضمن تحويله إلى نظام المنازل.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شائعات عن رفع غياب الطلاب بالمدارس بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، فيما كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة خاصة لـ"الوطن"، عدم رفع غياب الطلاب بالمدارس، موضحا أنّ جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية تسجل نسب غياب الطلاب وحضورهم.

وفي سياق متصل، كان الدكتور طارق شوقي، أكد أنّه لا نية إطلاقًا لتأجيل امتحانات نصف العام 2020/2021، وأوضح أنّ هناك العديد من الخطط والإجراءات التي سيتم اتخاذها وتنفيذها داخل المدارس قبل بداية الامتحانات بسبب جائحة كورونا، وبينها تعقيم لجان الامتحان وتطهير المقاعد الخشبية، ووضع بوابات تعقيم على أبواب اللجان، وتحقيق التباعد الجسدي بين الطلاب، وتقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة.

وأكد وزير التعليم أنّ العام الدراسي الحالي يسير بشكل منتظم، ولا يوجد ما يدعو للقلق، كما أنّ غرفة العمليات المركزية داخل ديوان وزارة التربية والتعليم لم تتلق أي شكاوى من المدارس بوجود أزمات، والعام الدراسي الجديد يسير كما خططت له الوزارة.

وفي سياق آخر، أوضح شوقي أنّ هناك إقبالا كبيرا من الطلاب بمختلف المراحل الدراسية على مجموعات التقوية بالمدارس، مؤكدًا أنّ مجموعات التقوية ستحقق نجاحا كبيرا في العام الأول من تنفيذها، وستقضي على ظاهرة الدروس الخصوصية.