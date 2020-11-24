7 شائعات عن التعليم في 6 أسابيع.. أبرزها تأجيل الامتحانات

خلال الأسابيع الأولى من بداية العام الدراسي الحالي والاستثنائي بسبب انتشار جائحة كورونا، انتشرت العديد من الشائعات بشأن التعليم والدراسة ووزير التربية والتعليم، التي كان مصدرها مواقع التواصل الاجتماعي.

"الوطن" تستعرض أبرز تلك الشائعات التي انتشرت في الأسابيع الست الأولى، وتوضيح "التعليم" عليها.

إلغاء امتحانات النقل

تداول بعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا عن إلغاء الامتحانات للمراحل الدراسية لسنوات النقل بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا، ونفى الدكتور طارق شوقي تلك الشائعة، وأكد في تصريحات سابقة، أن امتحانات النقل للمراحل الدراسية المختلفة سيتم إجرائها هذا العام في موعدها وأن كل ما يتردد بشأن إلغائها مجرد شائعات.

إصابة وزير التعليم بكورونا

تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن إصابة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بفيروس كورونا، وهو ما استدعى خروج "شوقي" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ونفى تلك الأخبار، وأوضح أنها مجرد شائعات وأنه ليس مصابًا بفيروس كورونا، وأن العمل مستمر.

إغلاق المدارس

في مطلع الشهر الجاري، انتشرت عبر السوشيال ميديا أخبار عن غلق المدارس في منتصف نوفمبر، ليخرج مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم من أجل نفي الشائعة، وأوضح "شوقي"، أن الوزارة لا تسعى إلى إغلاق المدارس أو تعليق الدراسة بسبب الموجة الثانية من كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية

وعن تأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنها ستعقد في مواعيدها المُحددة، وأن الحديث عن تأجيلها بسبب جائحة كورونا "كلام فراغ"، وأشار "شوقي" إلا أنه لا يوجد سبب يستحق تأجيل الامتحانات للشهادات المختلفة أو الدبلومات الفنية.

إلغاء جزء القصة من اللغة العربية

خلال الفترة الماضية زعم البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلغاء وحذف أجزاء من القصة بمنهج اللغة العربية بمختلف المراحل الدراسية، ليخرج وزير التعليم على صفحته الشخصية ويؤكد أن القصة كما هي مقررة على جميع المراحل الدراسية، وأشار "شوقي" أن الصفوف الأول والثاني الثانوي ستأتي لهم أسئلة مقالية، إلا أن الصف الثالث ستأتي عليها أسئلة أيضًا ولكن لن تحتاج إلى قلم أو كتابة.

رفع نسب الغياب بالمدارس

أما عن شائعة رفع نسب غياب الطلاب في المدارس، أكد وزير التربية والتعليم أن نسب الغياب لم ترفع من المدارس، وأن جميع المدارس على مستوى محافظة الجمهورية تسجل حضور وغياب الطلاب، وأشار "شوقي" إلى أن أي طالب يثبت تجاوزه نسبة الغياب القانونية سيتم فصله من المدرسة.

أخطاء بمنهج التربية الدينية

خلال الشهر الماضي تداول بعض من رواد السوشيال ميديا صورًا تتضمن خطأ بإحدى الآيات القرآنية في منهج التربية الدينية الخاص بالصف الخامس الابتدائي، وأكد "شوقي" أن الصورة المتداولة من منهج التربية الدينية بدولة الإمارات، وأنها نسخة تجريبية وتم تعديلها، وأوضح وزير التعليم أن منهج التربية الدينية ليس به أي أخطاء.