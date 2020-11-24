محافظ البحيرة: قدمنا تيسيرات لتسهيل تصويت الناخبين في جولة إعادة النواب

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن اللجان الانتخابية جرى تجهيزها بصورة جيدة استعدادا لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تم تطهير جميع اللجان والمدارس وتوفير سيارات لتوصيل المواطنين لمناطق الانتخابات.

وأكد آمنة، خلال لقائه مع القناة الأولي، اليوم، أن هناك تيسرات كثيرة تقدمها المحافظة للمواطنين لتسهيل عملية التصويت لكل الناخبين، مشيرا إلي أن اللجان في محافظة البحيرة عددها 1296 لجنة فرعية و 9 لجان عامة، استعدت إداريا كما يجب أن يكون، وتابع، أن الإقبال على اللجان متوسط من قبل الناخبين ولكن في النهاية تسير عملية التصويت بشكل جيد دون أي مشاكل، ويبقي أن يكون هناك توافدا من المواطنين على اللجان، وناشد المواطنين بضرورة النزول للإدلاء بأصواتهم.

محافظ البحيرة: انتظام العمل بجميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة

وأكد "آمنة" انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانا ببدء فعاليات اليوم الثاني من جولة الإعادة.

جاء ذلك في أثناء ترأسه غرفة العمليات الرئيسية، من داخل مجمع دمنهور الثقافي، المنوط بها متابعة عملية سير الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة البحيرة الـ9، والتدخل حال وجود أي مشكلة تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى توافد عشرات من المواطنين على لجان الانتخابات، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، على عكس ما شهده اليوم الأول للانتخابات، أمس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك ربط بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل، والتجاوب في أي موقف.

وتم التواصل من خلال الفيديو كونفرانس، مع جميع اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة كافة، وأشاد "آمنة" بالتنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين المقرات واللجان الانتخابية، مؤكدا أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وتسعى لتحقيق مبدأ الشفافية والحيادية.

جدير بالذكر أنه تم المرور على اللجان العامة كافة، والتأكد من وصول المستشارين وانتظام العمل باللجنة العامة، وتوزيع المظاريف استعدادا للعملية الانتخابية، مع التنسيق الكامل مع مديرية الأمن والقوات المسلحة لتأمين المقرات الانتخابية.

وأكد المحافظ اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بمقرات اللجان الانتخابية، إذ عقمت جميع اللجان، تحت إشراف مديرية الصحة وعناصر مختصة من إدارة البيئة بالمحافظة، مع التزام جميع الموظفين والناخبين المتواجدين باللجان بارتداء الكمامات.