محافظ البحيرة يشهد إطلاق مبادرة "نتشارك علشان بكره"

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تدشين قافلة المساعدات المخصصة لمحافظة البحيرة، التي سيتم توزيعها من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الأسر الأولى بالرعاية.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وضمن مبادرة صندوق "تحيا مصر" أكبر قافلة مساعدات إنسانية لرعاية مليون أسرة تحت شعار "نتشارك علشان بكره"، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتتضمن القافلة مبادرة دكان الفرحة بتجهيز 34 عروسة بالأجهزة بالكامل، كما اشتملت القافلة عدد 16 سيارة محملة بعدد 30339 شنطة مجمدات، و5100 شنطة وجبات بالإضافة لـ 1200 كرتونة مواد غذائية و4500 بطانية و2000 كرتونة ملابس، وتتكون شنطة الدواجن من 2 دجاجة بمتوسط وزن 2٫3 كيلو ومكونات كرتونة بالهنا والشفا المواد الغذانية "5 كيلو أرز +2 كیلو سكر +350 جرام سمن + 700 ملي زجاجة زيت + 100 جرام شاي + 1,5 كيلو مكرونة + 500 جرام فول".

أما مكونات كرتونة دكان الفرحة "ملابس"، هي 6 قطع ملايس رجالي متنوع + 2 قطعة ملابس حريمي وملابس بناتي + 2 قطعة ملابس أولادي، بالإضافة لشنط الوجبات والمخصصة لتجهيز 40800 وجبة غذائية من خلال بنك الطعام المصري.

وأكد محافظ البحيرة أنه تم الإتفاق مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية لتوزيع المواد الغذائية خلال فترة لا تتخطى 7 أيام من تاريخ الاستلام، مع عدم استخدام المواد الغذائية في أي دعاية سياسية أو انتخابية أو أي أهداف خاصة أخرى.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بصندوق تحيا مصر، ودوره الهام برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل والأرامل والأيتام، والمساهمة في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية تنهض بجميع القطاعات، بالتنسيق مع جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتؤتي ثمارها في تنمية مستدامة.