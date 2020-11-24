سبعيني من ذوي الاحتياجات يدلي بصوته الانتخابى بمطروح: طول عمرى بشارك

رغم تقدمه في العمر وإعاقته الناتجة عن بتر قدميه، أصر على التوجه إلى لجنته الانتخابية للإدلاء بصوته في جولة إعادة انتخابات النواب بمحافة مطروح، استقبله فرد شرطة وظل برفقته حتتى لجنته الانتخبية لينهي وادجبه الوطني وسط حفاوة من الحضور.

"عبدالمالك عبدالحميد" 78 عامًا، قصد لجنة مدرسة مجمع أبوبكر الصديق بمدينة مرسى مطروح، ليشارك في الاستحقاق الدستوري الذي لم يتخلف عنه يوما ما: "طول عمرى أشارك فى الإنتخابات، رغم إعاقتي ولم أترك أي إستحقاق دستوري إلا وشاركت به".

استقبله المكلفون بتأمين اللجنة وساعدوه في استخراج رقمه الانتخابي، وعلى المكتب أدلى بصوته فى الورقه المخصصة، وأخذها منه أمين اللجنة ليضعها أمامه داخل الصندوق ليغادر اللجنة بمعاونة فرد الشرطة والذي كان حريصاً على معاونته حتى مكنه من الخروج من اللجنة والتي تسعد إقبالاً من الناخبين من أهالى مدينة مرسي مطروح، وقال المسن لـ"الوطن": "اعتدت على المشاركة فى أي عرس انتخابي وهذا ليس بجديد علينا ولا أبناء مطروح فكلنا نذهب إلى اللجان ونشارك فى الإنتخابات".

وشهد اليوم الثانى من جولة الإعادة فى إنتخابات مجلس النواب بمطروح، إقبالا متوسطا فى الساعات الأولى من بدء عملية الإقتراع فى مختلف اللجان فى مرسى مطروح والنجيلة والسلوم باستثناء مركز ومدينة سيدى براني، والذي يشهد أعلى معدل فى إقبال الناخبين منذ اليوم الأولى فى دائرة مطروح الأولى، كما تشهد الدائرة الثانية بالحمام إقبالا متوسطا فى العلمين والضبعة وسيوة وتزداد فى مدينة الحمام لوجود مرشحى الإعادة منها.