لبلبة: عبدالحليم حافظ كان يغني بعد فقرتي وغيّر كلمات الأغاني باسمي

كشفت الفنانة لبلبة عن ذكرياتها مع العندليب الأسمر الراحل الفنان عبدالحليم حافظ، مؤكدة أن العندليب كان يحرص على أن تكون فقرته بعد فقرتها ليضمن أن الجمهور حصل على جرعة من الضحك بسببها.

وقالت لبلبة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إن عبدالحليم حافظ كان يجعل كل شخص في الصالة يعتقد أنه يغني له مضيفة: "هو اللي علمني وقالي عنيكي دايما على الجمهور ولو شفتي حد مكشر تفضلي وراه لحد ما تضحكيه".

وأوضحت لبلبة أن عبدالحليم حافظ كان يغني لها وأثناء غنائه كوبليه "واهه دنيا بتلعب بينا" وأثناء تصفيق الجمهور كان ينظر لكواليس المسرح الذي تتواجد فيه لبلبة ويغني لها باسمها الحقيقي قائلًا: "وأهه نونيا بتلعب بينا"، وإن الجمهور لم يلحظ ذلك.

وأشارت إلى أن العندليب الأسمر كان يغير كلمات الكوبليه من أغنية "موعود" قائلًا: "وميل وحدف منديله وكاتب على حرفه أجيله وأمانة أمانة يا نونيا أمانة".