"القومي للشباب" يعلن عن حاجته لوظائف قيادية: مطلوب مديرون ومهندسون

أعلن المجلس القومي للشباب التابع لوزارة الشباب والرياضة عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، عددا من فرص العمل الشاغرة للذكور والإناث والتي تنوعت بين الإدارة والهندسة، وتستعرض "الوطن" تفاصيلها والأوراق المطلوبة للتقدم للوظائف على النحو التالي:

رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية للشباب

تختص الوظيفة باقتراح البرامج الثقافية والتطوعية التي تقدم للشباب، والإشراف على تنفيذها بما يحقق تنمية قدراتهم ومهاراتهم في كافة المجالات الثقافية والعلمية والفنية والتطوعية والكشفية، وارتقاء بمستوى الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد العليا، والنهوض بالفتاة والمرأة الشابة وتوفير الإمكانيات اللازمة لجذب أكبر شريحة من الشباب ومتابعة التنفيذ.

رئيس الإدارة المركزية للمدن الشبابية

تختص الوظيفة باقتراح السياسة العامة لتشغيل وإدارة المدن الشبابية بجميع المحافظات لتكون لائقة ​باستقبال الوفود والهيئات المختلفة وفق السياسة العامة للمجلس واقتراح خطط وبرامج استثمار وتسويق تلك المدن وإدارتها بشكل اقتصادي.

مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف على أعمال الإدارات القانونية ومتابعة التنفيذ لتحقيق الأهداف المطلوبة، ويشترط للتقدم على الوظيفة الحصول على ​ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

مدير عام الإدارة العامة لإدارة الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية

وتختص الوظيفة بالإشراف على تنظيم كافة الاعمال الخاصة بأعضاء مجلس النواب والمجالس الشعبية والمحلية.

مدير عام الإدارة العامة لمتابعة الاعمال الهندسية

أما هذه الوظيفة تختص بالإشراف على كافة الأعمال الهندسية والتأكد من إسناد كافة الأعمال والمشروعات التي يقوم المجلس بتنفيذها إلى الجهات الحكومية والمكاتب الاستشارية، وإعداد التقارير الفنية بنتائج الأعمال وعرضها على السلطة المختصة، ويشترط في المتقدمين للوظيفة الحصول على بكالوريوس في الهندسة.

المهارات والشروط المطلوبة

- ​اجتياز الاختبارات اللازمة لشغل الوظيفة.

- ​القدرة على القيادة والتوجيه.

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

- ​قضاء مدة قدرها سنة على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية قدرها 18 عامًا على الأقل تتفق مع طبيعة العمل.

- الحصول على ​مؤهل عالِِ مناسب.

المستندات المطلوبة

- ​بيان حالة وظيفية حديث معتمد ومختوم وموضح به المؤهل العلمي والمؤهلات الإضافية (للعاملين داخل الجهاز الإداري للدولة).

- بيان بأبرز الإنجازات والإسهامات في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك وأية بيانات يري المتقدم إضافتها.

- اقتراحات تطوير العمل بالوظيفة المطلوب شغلها طبقا لقرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 بشأن نموذج مقترح التطوير ويمكن الاطلاع عليه بلوحة إعلانات المجلس بالدور الرابع عشر.

- خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت.

- عدد (10) صور شخصية حديثة مقاس 4× 6.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ويكون التقدم لهذه الوظائف باليد على الطلب المعد بذلك باسم السيد/ رئيس الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالدور 14 من الساعة 10 صباحًا وحتى 1 ظهرًا بمقر المجلس القومي للشباب (محور 26 يوليو – أمام نادي الزمالك – الجيزة) من ملف أصل + 6 نسخة مصورة من الملف بالكامل وغير مسموح باسترداد الملف فيما بعد.

على أن يكون آخر موعد للتقدم للوظائف يوم 21 ديسمبر المقبل.

عدد 4 مهندس ثالث "ندب"، و9 مهندس ثانِ "ندب"

ويشترط في المتقدم أن يكون ​حسن المظهر، ولديه القدرة على تحمل مشاق السفر والانتقالات، والقدرة على اتخاذ القرار، وأن يكون لديه 5 سنوات خبرة بحد أقصى "بالنسبة لوظيفة مهندس ثالث" و10 سنوات "بالنسبة لوظيفة مهندس ثانِ"، والحصول على بكالوريوس هندسة، وأن يكون عمر المتقدم 40 عامًا كحد أقصى.

المستندات المطلوبة:

- ​صورة طبق الأصل من شهادة المؤهل.

صورة من كارنية النقابة حديث.

- إفادة بمدد الخبرة السابقة.

- بيان حالة وظيفية.

- موافقة جهة العمل على الندب.

على أن يكون ​التقدم بطلب شخصي بمقر المجلس القومي للشباب (محور 26 يوليو – أمام نادي الزمالك –الجيزة).

ويكون آخر موعد للتقدم لوظائف المهندسين يوم 27 نوفمبر الحالي.