مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه.. وظائف خالية للشباب من جميع المؤهلات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، تفاصيل بنك وظائف "طوّر وغيّر" الذي يتضمن 20 إعلانًا توظيفيًا، للمؤهلات العليا والمتوسطة وفوق المتوسطة ودون مؤهل من أصحاب الخبرة ودون الخبرة للشباب من الجنسين، وذلك بناءً على احتياجات السوق من عمالة وموظفين في عدد من التخصصات، برواتب تبدأ من 2500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه، بالإضافة إلى عمولات تصل لـ12 ألف جنيه.

يومًا مفتوحًا للتوظيف

تعلن وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) عن إقامة يوم مفتوح للتوظيف لشركة صناعات غذائية بمركز شباب مدينة الخانكة يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر الحالي من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا بمركز شباب الخانكة، شارع البطل أحمد عبدالعزيز المثلث، بجوار الإدارة الصحية، مركز الخانكة - بالقليوبية، والوظائف المتاحة كالتالي:

1- عامل إنتاج: يقف على خط مكنة إنتاج مثل التغليف وأفران.

2- عامل مخزن: رص البضاعة وفقًا للمنتج والتاريخ.

مكان العمل: مدينة العبور

الشروط المشتركة:

- مؤهل متوسط أو إعدادي، عدا أمين المخزن مؤهل عالِ أو متوسط.

- حد أقصى للسن 35 عامًا

- المرتب مجزي حسب الوظيفة

- 8 ساعات عمل.

- يومين إجازة.

- توفر الشركة مواصلات.

- وجبة ساخنة.

كافيه شهير

يطلب للعمل فني تبريد وتكييف، يكون مسؤولًا عن فك وتركيب وصيانة جميع أعطال التكييفات المركزية والعادية للعمل بالمعادي، بالشروط الآتية:

- مؤهل متوسط أو عالِ.

- خبرة من سنتين إلى 5 سنوات.

- حد أقصى للسن 40 عامًا.

- المرتب من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه.

- عدد ساعات العمل: 9 ساعات.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

- مواصلات ووجبة يوميًا.

شركة للخدمات الصحية

تطلب الشركة للعمل مسؤول مبيعات خارجية للعمل بالنزهة الجديدة في القاهرة، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة لا تقل عن سنة، ويفضل في مجال التأمين أو العقارات أو الرعاية الصحية.

- حد أقصى للسن 33 عامًا.

- المرتب 2500 جنيه + عمولة تصل لـ12000 جنيه.

- عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

- يومان إجازة.

- تأمينات.

شركة أجهزة كهربائية

تطلب الشركة للتعين الوظائف الآتية للعمل في القاهرة والجيزة:

1- Quality Control: يكون مسؤولًا عن العمل على خطوط الإنتاج والقيام بالفحص الظاهري للمكونات وفحص المنتج التام، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ أو متوسط.

- خبرة بنفس الوظيفة وخاصةً في مصانع التلفزيونات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب 3500 جنيه.

- يومين إجازة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

2- مبيعات خارجية: يكون مسؤولًا عن الإشراف على عمليات المبيعات وتحقيق الأهداف، وجمع المعلومات ذات الصلة من الأسواق، والتعامل مع أسئلة العملاء والشكاوى والقضايا، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- خبرة بنفس الوظيفة.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب 3000 جنيه + الكوميشين.

- يومين إجازة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

3- مدير مبيعات Sales Supervisor: يكون مسؤولًا عن مراقبة المهام اليومية على المبيعات، وتحديد المبيعات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية للمروجين شهريًا، وجمع معلومات أسعار المنافسين وشكلها في معيار السعر، بالشروط الآتية:

- مؤهل عالِ.

- خبرة بنفس الوظيفة كقائد فريق وخبرة في مجال مبيعات الأجهزة الكهربائية.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب 10 آلاف جنيه.

- يومين إجازة.

- 8 ساعات عمل.

- تأمينات.

للتقدم يمكنك إرسال السيرة الذاتية على Cv@tawarwghayar.com

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شركة أدوات مكتبية

شركة لتصنيع الأدوات الكتابية تطلب للتعيين الوظائف الآتية للعمل في 6 أكتوبر:

1- Digital Marketing

الوصف الوظيفي:

- التواصل مع العملاء الحاليين عن طريق الإيميل ووسائل التواصل المختلفة.

- التعامل مع مكاتب التمثيل التجاري والسفارات للحصول على بيانات المستوردين لمنتجات الشركة والتواصل معهم.

- تمثيل الشركة في المعارض الدولية.

الشروط:

- مؤهل عالِ مناسب يفضل بكالوريوس تجارة خارجية.

- خبرة من سنتين في نفس الوظيفة.

- خبرة في التسويق من خلال Linkdin - facebook-E-mail

- إجادة اللغة الإنجليزية

- يفضل من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

- حد أقصى للسن 38 عامًا.

- المرتب: من 5000 جنيه لـ7000 جنيه حسب الخبرة.

- المواعيد من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

- مواصلات - تدريبات مدفوعة - تأمين طبى واجتماعي – عمولات.

2- مهندس صيانة

الوصف الوظيفي:

- تخطيط وتنظيم كل الأمور المتعلقة بقسم الصيانة وأماكن المعدات وخطوط الإنتاج داخل المصنع.

- مساعدة الشركة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

- وضع خطة صيانة دورية للمعدات ومتابعة تنفيذها

- خفض الأعطال بخطوط الإنتاج بالشركة.

الشروط:

- بكالوريوس هندسة (ميكانيكا إنتاج - ميكانيكا باور - ميكاترونكس).

- خبرة من سنة في نفس الوظيفة.

- استخدام برامج التصميم الهندسي.

- إجادة اللغة الإنجليزية

- يفضل من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

- حد أقصى للسن 35 عامًا.

- المرتب: من 4500 جنيه لـ6500 جنيه حسب الخبرة.

- المواعيد من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

- مواصلات - تدريبات مدفوعة - تأمين طبى واجتماعي – عمولات.

3- محاسب عملاء مراقبة مخزون

الوصف الوظيفي:

- متابعة كل ما يتعلق بالعملاء من مستندات ومدفوعات ومراجعة أذون البضاعة قبل خروجها للعملاء، والإشراف على المخزون وتحديد الحد الادنى والأقصى من المخزون وكذلك حد الطلب من السلع الموجودة في المخزون لضمان عدم توقف حركة الإنتاج بسبب انتهاء المخزون وجرد المخزون.

الشروط:

- بكالوريوس تجارة قسم محاسبة.

- خبرة من سنتين في حسابات العملاء ورقابة المخزون.

- إجادة اللغة الإنجليزية

- يفضل من سكان أكتوبر والمناطق القريبة منها.

- حد أقصى للسن 30 عامًا.

- المرتب: من 3000 جنيه لـ5000 جنيه حسب الخبرة.

- المواعيد من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً.

- مواصلات - تدريبات مدفوعة - تأمين طبى واجتماعي – عمولات.

للتقدم للوظائف يرجى ارسال السيرة الذاتية على: Cv@tawarwghayar.com

Subject: (Job Title + 328) for example (Digital Marketing + 328).

وللتقدم لأي من الوظائف السابقة، والاطلاع على المزيد من الوظائف الأخرى، وفرص العمل الشاغرة، يمكنك الاطلاع على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيس بوك.