للباحثين عن دخل إضافي.. إليك 10 وظائف "نص شيفت" فقط

أعلن موقع "فرصنا" التابع لوزارة التضامن الاجتماعي عن عدد من الوظائف التي تناسب الباحثين عن دخل إضافي من خلال دوام "نصف يوم" والتي تتوفر في عدد من المحافظات.

وعليه، تستعرض "الوطن" عدد من الوظائف المتاحة حاليا في بعض مدن الجمهورية.

كيميائي تحاليل طبية

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 7.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5 - 6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 4000 جنيه مصري.

عامل نظافة وخدمات

اسم الشركة: مجموعة شركات دره.

مقر العمل: الموسكى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 16.

السن المطلوب: 19 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

الراتب الأساسي: 2500 جنيه مصري.

مسؤول مبيعات داخلية

اسم الشركة: شركة البولاقي للسيراميك.

مقر العمل: حي الضواحي - بورسعيد.

العمالة المطلوبة: 3.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 25 - 50 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2750 -3250 جنيها مصريا.

شيف ثلاجات

اسم الشركة: زهرة الميدان ماركت.

مقر العمل: الظاهر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

السن المطلوب: تناسب جميع الأعمار.

كيميائي فرع

اسم الشركة: مختبرات العرب الدولية للتحاليل الطبية.

مقر العمل: عين شمس - القاهرة.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2200 - 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 200 جنيه مصري.

موظف استقبال

اسم الشركة: مختبرات العرب الدولية للتحاليل الطبية.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 3 - 5 سنوات خبرة.

السن المطلوب: 25 -30 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 - 2500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 200 جنيه مصري.

دليفري

اسم الشركة: اثيل كونتكت سنتر.

مقر العمل: المنتزه - الإسكندرية.

العمالة المطلوبة: 10.

السن المطلوب: 22 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 1600 جنيه مصري.

مراقب أمن

اسم الشركة: مجموعة شركات دره.

مقر العمل: الشيخ زايد - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 12.

الجنس المطلوب: ذكر.

السن المطلوب: 18 - 45 سنة.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

الراتب الأساسي: 2600 جنيه مصري.

موظفه تلى سيلز

اسم الشركة: هيلثى ميد.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 1.

سنين الخبرة: سنة - 3 سنوات.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 جنيه مصري.

مسؤولة استقبال

اسم الشركة: اكوا بلاست للصناعات الحديثة.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة - سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

السن المطلوب: 25 - 35 سنة.

المؤهل المطلوب: عالي.

الراتب الأساسي: 2000 - 4000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000 - 2000 جنيه مصري.