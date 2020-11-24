بعد تخصيص 300 مليون جنيه.. "الشريف": خطة للتعامل مع "غرق" الإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، اجتماعا عاجلا، اليوم، بحضور ممثلي شركه الصرف الصحي والمياه ورؤساء الأحياء والقوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية والجهات الأمنية، لاستعراض خريطة العمل الجديدة للتعامل مع بؤر تراكمات مياة الأمطار والمعروفة بالمناطق الساخنة بالإسكندرية خلال النوة القادمة وموسم الامطار، عقب تخصيص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء 300 مليون جنيه كحل عاجل لأزمة مياه الامطار التي تتعرض لها الاسكندريه في النوات .

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال، نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي، والعقيد "أ.ح" تامر محمد عبد المنعم المستشار العسكري للمحافظة.

وخلال الاجتماع أوضح المحافظ أن الإسكندرية تعرضت خلال النوات السابقه لكميات أمطار غزيرة تفوق الطاقة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، لافتا إلى أن الإسكندرية تضم حاليا 73 نقطة ساخنة تتعرض لتراكمات كبيرة من مياه الأمطار خلال موسم الشتاء التي تضاعفت فيه كمية المياه بشكل كبير عن السنوات السابقة .

وأشار المحافظ إلى أن اجتماع رئيس الوزراء، أمس، شهد تخصيص 300 مليون جنيه كحل عاجل لمشكلة الصرف الصحي بالإسكندرية، ويجب وضع خطة عمل واضحة بين كافه الجهات خلال النوات القادمة، مشددا على ضروره التنسيق بين شركة الصرف الصحي والأحياء وكذا خطة الاستعانة بمعدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية لتنسيق العمل الذي يساعد على تجاوز النوات القادمة التي تؤكد توقعات الأرصاد انها ستكون أضعاف النوات السابقة ، وكذا ضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التضامن الاجتماعي وكافة الجهات لدعم المناطق المتضررة في الحال .

من جانبه أشار رئيس شركه الصرف الصحي إلى ضرورة تقسيم العمل في الأحياء إلى مجموعات للتعامل مع النوة القادمة، موضحا أن زيادة كمية الأمطار التي تسقط على المحافظة، ضاعفت من حجم التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي بالمحافظة، وتم رصد نوات تتخطى ٤ أضعاف طاقة استيعاب المنظومة، مما يتسبب في ظهور تجمعات لمياه الأمطار بالمناطق ذات المنسوب المنخفض.

واستعرض رئيس الشركة توزيع السيارات والبدالات على الأحياء المختلفه خلال خطة التعامل مع النوة القادمة حيث تتمركز ١٠ سيارات و٥ بدالات بحي المنتزة ثاني ، و١٣ سيارة و٩ بدالات في المنتزه أول ، و١٦ سيارة و٥ بدالات بشرق ، و٢٣ سيارة و٩ بدالات بوسط ، و١٠ سيارات و٥ بدالات بغرب ، و١٠ سيارات وبدالة واحدة بالعجمي ، و٧ سيارات و٤ بدالات بالعامرية أول ، و٤ سيارات بالعامرية ثاني وسيارتان ببرج العرب ، وسيتم الاستعانة الفورية بسيارات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية في المناطق المتضررة .