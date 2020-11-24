رئيس لجنة بالبحيرة يستجيب لمسن مريض: عاوز أدلى بصوتى علشان بحب بلدي

استجاب رئيس اللجنة رقم 151 بمعهد منشأة الأوقاف الديني، بمركز كفر الدوار بالبحيرة، لطلب أحد المسنين، بالتصويت خارج اللجنة لتعثر دخوله على كرسي متحرك، حيث خرج المستشار للناخب نزولا على رغبته للإدلاء بصوته.

وقال أشرف زرد، أحد الشباب المتطوعين لمساعدة الناخبين أمام اللجنة، إن أحد المُسنين على كرسي متحرك حضر إلى اللجنة، ونظرا ارتفاع درجات السلالم بالمعهد، تعذر حمله وإدخاله إلى اللجنة، ما دفع المستشار لؤى على، رئيس اللجنة، للخروج وتسهيل مهمة الناخب في الإدلاء بصوته.

وأضاف أن المسن أصر على التصويت باللجنة، قائلا: "أنا قادم من مكان بعيد جدا، وأحرص على الإدلاء بصوتي في كل استحقاق دستوري، ولا أتخلى عن واجبي الوطني أبدا، وأنا أحب بلدي ولابد من المشاركة في الحياة السياسية".

كانت اللجان الانتخابية بالقرى البحراوية، شهدت إقبالا حاشدًا مع الساعات الأخيرة من اليوم الثانى لجولة الإعادة، وازدادت أعداد الناخبين أمام اللجان حتى وصلت إلى حد الطوابير، خاصة في لجان السيدات بالقرى.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية أمام الناخبين في المواعيد المحددة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة، ووصول المستشارين وأعضاء اللجان، إيذانا ببدء فعاليات اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب 2020.

جاء ذلك أثناء ترؤسه غرفة العمليات الرئيسية، من داخل مجمع دمنهور الثقافي، المنوط بها متابعة عملية سير الانتخابات البرلمانية بدوائر محافظة البحيرة الـ9، والتدخل حال وجود أي مشكلة تواجه الناخبين أو القائمين على العملية الانتخابية.

ولفت المحافظ إلى توافد عشرات من المواطنين على لجان الانتخابات، قبل دقائق من فتح اللجان، للإدلاء بأصواتهم، على عكس ما شهده اليوم الأول للانتخابات، أمس.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن هناك ربطا بين مركز العمليات الرئيسي بمجمع دمنهور الثقافي برئاسته، وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، مع تواجد عناصر من الشرطة والقوات المسلحة وجميع الجهات المعنية لتسهيل العمل، والتجاوب في أي موقف.