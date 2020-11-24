تستمر لمدة أسبوعين.. تعرف على موعد إجازة نصف العام

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجازة نصف العام الدراسي الحالي 2020/2021، ستبدأ يوم السبت الموافق 6 فبراير لعام 2021، وتستمر لمدة أسبوعين كاملين، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ من يوم 20 من شهر فبراير 2021، على أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني للعام 2020/2021 يوم السبت الموافق 17 من شهر يونيو 2021.

وكان مصدر بداخل الوزارة قد أكد على أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020/2021، تبدأ من يوم السبت الموافق 23 من يناير 2021، بحيث تستمر الامتحانات على مدار 13 يومًا، على أن يكون آخر يوم من الامتحانات هو 5 من فبراير 2021، وهو الموعد المقرر لنهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي.

وبدأ العام الدراسي الحالي 2020/2021، وسط ظروف استثنائية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وقلق وخوف أولياء الأمور من تحول المدارس لبؤرة لانتشار المرض وإصابة أبنائهم للفيروس داخلها، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل كافة المدارس على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء في ارتداء الكمامات الطبية بشكل اجباري داخل جميع المدارس أو تخفيض كثافات الفصول الدراسية، وتطبيق التباعد الجسدي بين الطلاب داخل الفصل الواحد.

كما بدأت وزارة التربية والتعليم في التخطيط والتحضير لامتحانات الفصل الدراسي الأول التي تبدأ في 23 من شهر يناير من العام المقبل، ووضعت الوزارة العديد من الإجراءات التي يأتي من أهمها، تعقيم كافة لجان الامتحانات بجميع المدارس والمقاعد الخشبية، بالإضافة إلى تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الواحدة، وتطبيق التباعد الجسدي بين جميع الطلاب داخل اللجنة الواحدة، مع قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى اللجان.