1700 وظيفة شاغرة للشباب بمصلحة الضرائب.. تعرف على الشروط ورابط التقديم

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن حاجتها لوظائف 1700 مأمور ضرائب "مأمور ضرائب فحص - مأمور ضرائب حصر"، وفقًا للتوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية، وذلك وفقًا لما أعلنته المصلحة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، وجاء التوزيع على النحو التالي:

ووضعت مصلحة الضرائب بعض الشروط والأوراق للراغبين في التقدم للوظائف والتي جاءت كالتالي:

أولًا: شروط التقدم لوظائف مصلحة الضرائب

1. أن يكون المتقدم للوظيفة متمتعًا بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

3. أن يكون من المقيمين إقامة دائمة بالمحافظة المتقدم إليها، وأن تكون مثبتة كمحل إقامة له ببطاقة الرقم القومي في تاريخ هذا الإعلان.

4. أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة أو أعفى منها.

5. أن يكون المتقدم حاصلًا على بكالوريوس تجارة "شعبة محاسبة" بتقدير عام جيد جدًا على الأقل.

6. ألا يزيد سن المتقدم على 27 عامًا في تاريخ هذا الإعلان.

علمًا بأنّه لن يتم النظر إلى أي طلب للحصول على الوظيفة لا يستوفي الشروط المطلوبة للتقديم.

ثانيًا: الأوراق المطلوبة للتقدم لوظائف مصلحة الضرائب

1 - صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.

2-صورة من شهادة ميلاد مميكنة.

3- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية في تاريخ الإعلان.

4- صورة من شهادة أداء/الإعفاء من الخدمة العسكرية أو العامة للمتقدم من الذكور.

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة وصادرة باسم وزارة المالية.

6- صورة شخصية.

على أن يقوم المتقدم بعمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء بعملية التسجيل، وألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 10 دقائق، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني JobsQ@mof.gov.eg

رابط التقديم لوظائف مصلحة الضرائب

وبدأ التقديم على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اعتبارًا من 22 نوفمبر الحالي ولمدة شهر، عن طريق الرابط: https://jobs.mof.gov.eg/AddDocument.aspx

ملاحظات هامة عند التقدم للوظائف

- يتم تحميل صور كافة المستندات المطلوبة المشار إليها سابقًا مع بيانات طلب التوظيف.

- سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل مستندات التقديم على الموقع الإلكتروني "على أن يتم فحص تلك المستندات ولا يعني ذلك أنّ المتقدم مستوفي لشروط التقدم".

- سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم ومكان انعقادها بالنسبة للمتقدمين المستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

- تعقد اختبارات التقييم في صورة إلكترونية "على الحاسب الآلي".

- يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة، وطبقًا لترتيب المتقدمين في نتيجة اختبارات التقييم الإلكترونية بالإضافة إلى المقابلة الشخصية.

- في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة في طلب التوظيف مخالفة للحقيقة وللمستندات المقدمة سيتم استبعاد المتقدم واعتباره غير مستوفي للشروط، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

- لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشروط التقديم الموضحة، أو التي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقي الطلبات.

شروط الترشح لوظائف مصلحة الضرائب

يجب على المرشحين المستوفين لشروط التقديم، اجتياز اختبارات التقييم والتي ستتم بشكل إلكتروني وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات "المحاسبة بصفة عامة بالتركيز على المحاسبة الضريبية – القوانين الضريبية - الحاسـب الآلي – المهارات الشخصية الأساسية - اللغة الإنجليزية"، وسيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين ممن اجتازوا الاختبارات الإلكترونية فقط، كما سيتم تسليم أصول المستندات السابقة، بالإضافة إلى إجراء كشف طبي "وذلك بالنسبة للمتقدمين المرشحين للقبول".