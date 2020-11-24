عاجل.. مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الثاني بمنزلها في قنا

لقيت ربة منزل مصرعها، مساء اليوم الثلاثاء ،إثر سقوطها من الطابق الثاني بقرية العليقات بمركز قوص، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع إيمان محمد عبدالهادي، 25عامًا، ربة منزل، إثر سقوطها من الطابق الثاني بقرية العليقات بمركز قوص.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قوص المركزي، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية لسقوطها من منزلها.